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Японский посол заверил Порошенко в поддержке Токио санкций против РФ

20:02 6.12.2016
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Посол Японии на Украине Суми Шигеки заявил во время встречи с президентом страны Петром Порошенко, что Токио продолжит поддерживать территориальную целостность Украины путем антироссийских санкций.

«Я желаю, чтобы конфликт, вызванный российской агрессией, решился как можно быстрее», - цитирует Шигеки сайт президента Украины.

Японский посол также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке вместе со странами «большой семерки» процесса реформ на Украине, которые должны принести ей процветание.

Заявление посла о поддержке санкций прозвучали в преддверии визита в Токио президента России Владимира Путина, который намечен на середину декабря. Ранее СМИ сообщали о том, что ежемесячные убытки Японии от антироссийский санкций и введенного в Москвой в ответ на них продэмбарго составляют 200 миллионов долларов.
 

Темы: Россия, Украина, Япония, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 00:03
Адинцов

Прекрасно! Японцы сами снимают вопрос о курильских островах.
06.12.2016, 23:30
Контрразведчик

Квас, компот, морс, самые лучшие и полезные напитки в мире! "Меньше кушать, больше работать"!
06.12.2016, 22:04
Квасной патриотизмЬ.

От наших запретов на сыр и помидоры весь мир слабеет.А мы от санкций на технологии и оборудование для нас только крепчаем!
И почему мы не догадались еще в шестидесятых годах всю еду у себя сжечь?
Сейчас были бы самой высокотехнологичной страной в мире!
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