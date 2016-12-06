Японский посол заверил Порошенко в поддержке Токио санкций против РФ

Посол Японии на Украине Суми Шигеки заявил во время встречи с президентом страны Петром Порошенко, что Токио продолжит поддерживать территориальную целостность Украины путем антироссийских санкций.

«Я желаю, чтобы конфликт, вызванный российской агрессией, решился как можно быстрее», - цитирует Шигеки сайт президента Украины.

Японский посол также заверил Порошенко в дальнейшей поддержке вместе со странами «большой семерки» процесса реформ на Украине, которые должны принести ей процветание.

Заявление посла о поддержке санкций прозвучали в преддверии визита в Токио президента России Владимира Путина, который намечен на середину декабря. Ранее СМИ сообщали о том, что ежемесячные убытки Японии от антироссийский санкций и введенного в Москвой в ответ на них продэмбарго составляют 200 миллионов долларов.

