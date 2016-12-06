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В Техасе два выборщика отказались от голосов за Трампа

10:35 6.12.2016
Фото с сайта ria.ru
Фото с сайта ria.ru
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Один из 38 выборщиков американского штата Техас отказался отдать свой голос за республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, несмотря на то что народное голосование отдало предпочтение именно ему. О своих мотивах он написал в колонке The New York Times

Им стал член коллегии выборщиков от штата Техас, врач из Далласа Кристофер Супрун. Он пояснил, что не сможет выполнить свой долг, возложенный на него избирателями, потому что убежден: республиканец не достоин стать лидером США. По его мнению, Трамп «не сможет объединить Америку и вобьет клин» между гражданами страны, кроме того, у него «не хватает опыта во внешней политике, и качеств, необходимых, чтобы быть главнокомандующим».

Техасец настаивает: выборы пока не закончились, избиратели еще могут сделать верный выбор на благо государства и изменить исход процедуры. Он сообщил, что 19 декабря намерен проголосовать за одного из бывших кандидатов от Республиканской партии, например, за губернатора штата Огайо Джона Кейсика.

Супрун — уже второй выборщик, отказавшийся поддержать Трампа. Ранее полномочия сложил с себя еще один член коллегии от штата Техас — Арт Сиснерос. 

В целом по стране у Трампа голоса 306 выборщиков против 232 у Клинтон. Теоретически закон не запрещает выборщику проголосовать не за того кандидата, которого поддержало большинство в его штате, но такое случается очень редко.

Инаугурация вновь избранного главы Соединенных Штатов намечена на 20 января 2017 года.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 15:16
*

Фамилия больше похожа на украинскую.
06.12.2016, 14:31
Андрей

Отцы-основатели США заложили в Конституцию возможность проигнорировать "неправильный" выбор граждан. Однако никто не мог предугадать, что такая ситуация совпадет с 20-триллионным государственным долгом (не считая внутренних долгов). Если в США начнется политическая нестабильность, другие страны - на всякий случай - могут предъявить к оплате американские долговые обязательства. Чтобы избежать разорительных выплат, отдельные штаты попытаются выйти из состава США - тогда и сбудется предсказание о том, что в американской истории будут только 44 президента, причем, последний будет негром. Доллар обесценится и в выигрыше останутся лишь те, кто заменил золото в хранилищах вольфрамовыми брусками. Финансовым центром объявят Россию, но не спешите радоваться - помните о судьбе американских индейцев.
06.12.2016, 14:15
ха-ха-ха

Ничего голоса 6 выборщиков не изменят. У Трампа 290 голосов выборщиков.
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