Конгресс ссорит Трампа с Россией

Американские парламентарии запретили военное сотрудничество с РФ до «возврата» Крыма



Трамп в Финиксе, август 2016 года. Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org

Палата представителей Конгресса США утвердила в пятницу, 2 декабря, проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает выделять средства на двустороннее военное сотрудничество США и России до того момента, пока Пентагон по согласованию с Госдепартаментом США не уведомит Конгресс о том, что Россия прекратила «оккупацию территории Украины и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Законопроект также налагает запрет на финансирование любой деятельности, признающей Крым частью России. При этом он допускает снятие ограничений при условии, что Пентагон убедит Конгресс в необходимости данного шага в национальных интересах США.

Документ предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на «сдерживание России». Данные средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

Кроме того, в бюджете предусмотрено выделение $ 350 млн Украине, что на 50 млн долларов больше, чем в этом году. Решение об использовании этой суммы будет принимать президент США.

«Программа поддержки включает также предоставление Киеву летального оружия», — сообщила пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне еще вечером в среду, 30 ноября. Отметим, что ранее действующий президент Барак Обама накладывал вето на решение о поставках Киеву летального вооружения. США ограничивались отправкой на Украину бронемашин, радаров и радиостанций.

Сообщается, что проект бюджета поддержали 375 конгрессменов, против высказались 34.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение о принятии этого документа, отметил, что в смысле ограничений на контакты между военными России и США, но американский конгресс не ввел ничего нового. По словам главы российской дипломатии, подобные запреты содержались еще в прошлогоднем бюджете Пентагона.

Напомним, 30 ноября палата представителей Конгресса приняла законопроект о деятельности разведывательных служб в 2017 году, который содержит положение о создании специальной межведомственной комиссии по «противодействию скрытому влиянию России на иностранные государства».

- Бюджетообразующий процесс в американском конгрессе продолжается, поясняет директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

-При том, что участие в этом процессе представителей и лоббистов силовых структур весьма неадекватно воспринимается некоторыми российскими СМИ.

Так, на минувшей неделе в ходе этого процесса Конгрессом был принят законопроект, касающийся финансирования разведывательных ведомств, в который внесен пункт о межведомственной группы по выявлению тайного влияния России на США. Фактически речь идет о внесении в законопроект еще одной, дополнительной статьи финансирования американских спецслужб, что вполне предсказуемо: денег хочется всем.

Тем не менее, падким на сенсации журналистам «показалось», что речь идет о том, что в США якобы создали «комитет по противодействию скрытому влиянию России».

Через пару дней Конгрессом (точнее, палатой представителей) было принято аналогичное решение, касающееся статей расхода на оборону. И снова некоторые российские СМИ заголосили о продолжении недружественной политики США по отношении к России, вплоть до планируемых якобы поставок летального оружия на Украину режиму Порошенко.

Одно ясно точно: Пентагон хочет получить как можно больше денег из бюджета, и неважно, под каким соусом. Но это не означает, во-первых, что он их получит, а во-вторых, что он использует эти средства против России.

То есть, решения Конгресса не окажут серьезного влияния на отношения между нашими странами?

- Хочу еще раз подчеркнуть, что принятие Конгрессом любых законопроектов, касающихся выделения военным и спецслужбам США дополнительных средств под предлогом наличия «российской угрозы», даже если Трамп подпишет их после своей инаугурации, вряд ли всерьез повлияет на отношения России и США. С моей точки зрения, к любым внешнеполитическим инициативам тех или иных американских структур с момента занятия Трампом Белого дома следует относиться всерьез только в том случае, если к ним будет иметь прямое отношение сам избранный президент.

Конгресс, Пентагон и спецслужбы не будут определять в ближайшие годы характер двусторонних отношений России и США. Полагаю, что Трамп и Путин будут договариваться по принципиальным внешнеполитическим вопросам напрямую, без посредников, даже если таковыми пожелают стать представители законодательной власти. А сенсации нужно искать не там, где отдельные политики-банкроты или же сенаторы-популисты стремятся любой ценой ухудшить и без того непростые отношения между двумя державами, но там, где будут приниматься принципиально новые решения (в том числе и с участием России), меняющие мировой порядок.

А как насчет Украины? Дадут им денег на продолжение войны?

- Режиму Порошенко и другим сориентированным на США и Запад политикам-бюрократам и олигархам на постсоветском пространстве в ближайшие годы придется либо эмигрировать, либо всерьез «переобуться». Базовый тренд развития ситуаций на Украине, в странах Балтии, в Грузии и прочих проблемных для России территории таков, что стратегической и принципиальной помощи правящим режимам в этих странах (а особенно нацистскому режиму в Киеве) со стороны США не будет.

Перед тем же Пентагоном будут стоять принципиально иные задачи: сокращение расточительного числа военных баз по миру, сокращение и модернизации Вооруженных сил США, в том числе — избавление их от функции мирового жандарма, реорганизация НАТО, также направленная на сокращение воинских подразделений на восточном направлении. И это то, что нужно знать противникам России.

- Окончательное решение ещё не принято, — напоминает также политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

- И, возможно, запрет на военное сотрудничество в Россией будет изменён новым составом Конгресса. Однако, говоря о перспективах какой-либо нормализации между Вашингтоном и Москвой, нужно понимать, что всерьёз рассчитывать на долгосрочные партнёрские отношения двух стран вряд ли возможно при отсутствии сильного общего врага. «Исламское государство» * таким врагом быть не может, а убедить Россию в том, что Китай является нашим врагом, представляется трудновыполнимой задачей.

Кстати, как запрет на военное сотрудничество отразится на сотрудничестве, обещанном Трампом в Сирии?

- Не думаю, что серьёзно отразится. Ведь позиция «не мешать», которой, очевидно, будет придерживаться новая американская администрация, вряд ли может быть названа собственно военным сотрудничеством.

Документ налагает запрет на финансирование любой деятельности, признающей Крым частью России. В то же время он допускает снятие ограничений при условии, что Пентагон убедит Конгресс в необходимости данного шага в национальных интересах США. Возможен ли такой вариант? Если Трамп решится пересмотреть вопрос Крыма, сможет ли он убедить Конгресс?

- Трамп уже достаточно поссорился с американским истеблишментом, в т. ч. в собственной Республиканской партии, в ходе праймериз и избирательной кампании. Сейчас он настроен на консолидацию, а вопрос Крыма не является ни первым, ни десятым по важности во внешней политике США. Тем более, продавливание сейчас вопроса Крыма точно не будет способствовать единению истеблишмента вокруг президента Трампа.

Другое дело, что, если военное сотрудничество с Россией предполагает покупку Москвой какого-то американского вооружения, т.е. речь идёт о возможности заработка для военно-промышленного комплекса США, здесь лоббисты ВПК вполне в состоянии убедить конгрессменов в более компромиссном отношении к данному вопросу.

Как, по-вашему, дадут Украине летальное оружие?

- Возможно, выскажу непопулярную мысль, но, даже если летальное оружие и будет поставлено Киеву, это никак не освободит его от выполнения минских соглашений. То есть какие-то радости Киева или, наоборот, опасения противоположной стороны в отношении этих поставок лишены серьёзных оснований. ВСУ не идут в атаку на ДНР и ЛНР вовсе не из-за того, что у них закончились боеприпасы или вышли из строя все пушки.

Почему вообще вопрос Украины так важен? Если бы его не было, военный бюджет США не был бы столь антироссийским?

- Внешнеполитическая доктрина США остаётся практически неизменной много десятилетий подряд. Она основана на недопущении появления в Евразии какой-либо одной страны или блока стран, который мог бы составить реальную военную, политическую и экономическую альтернативу американской гегемонии. Есть «вариант Киссинджера», когда этой цели добились путём «открытия Китая» и, следовательно, способствуя дальнейшему отрыву его от СССР. Есть «вариант Бжезинского», по которому Россию следует оградить «санитарным кордоном», во всяком случае на западном направлении, и вырвать Украину из московской орбиты. Этот подход вполне успешно реализуется до настоящей поры.

Судя по всему, президент Трамп хотел бы снова вернуться к «варианту Киссинджера», только на этот раз «открыв Россию» и противопоставив её Китаю. Учитывая текущую ситуацию, это сделать крайне сложно. Есть БРИКС, есть никуда не уходящая проблема Украины. И любой эксперт, который расскажет, что он на самом деле знает, как дальше будут развиваться события, берёт на себя слишком много.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.