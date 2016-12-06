Меркель высказалась за пересмотр отношений с Россией

Германии следует пересмотреть свои подходы к отношениям с Россией и НАТО. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, переформулирования подходов требует ситуация в мире, на которую повлияли президентские выборы в США.

Меркель в девятый раз была избран председателем партии. За ее кандидатуру проголосовали почти 90% присутствовавших на съезде делегатов. При этом СМИ отмечают, что конкурентов у Меркель не было.

Ранее она заявила о своем намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2017 году.

