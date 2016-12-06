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Меркель высказалась за пересмотр отношений с Россией

19:01 6.12.2016
Ангела Меркель. Фото с сайта sekreti-mira.ru
Ангела Меркель. Фото с сайта sekreti-mira.ru
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Германии следует пересмотреть свои подходы к отношениям с Россией и НАТО. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, переформулирования подходов требует ситуация в мире, на которую повлияли президентские выборы в США.

Меркель в девятый раз была избран председателем партии. За ее кандидатуру проголосовали почти 90% присутствовавших на съезде делегатов. При этом СМИ отмечают, что конкурентов у Меркель не было.

Ранее она заявила о своем намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2017 году.
 

Темы: Ангела Меркель, Россия, Германия, Отношения России и стран Западной Европы, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 00:08
Гость: Точно

Прямо как Путин с Эрдоганом
06.12.2016, 23:23
Гость: русский

Неужели непонятно? Она "переобувается".
06.12.2016, 21:09
Гость: Честно гря,

производит впечатление довольно дурной бабы.
То у неё то, а потом, вдруг, раз, и сразу это!..
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