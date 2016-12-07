Украинская компания предложила Трампу свой самолет

Украинское авиастроительное предприятие «Антонов» предложило избранному президенту США Дональду Трампу свой самолет в качестве борта номер один.

«Может, лучше рассмотреть самолет «Антонов» в качестве борта номер один?», - гласит запись в Twitter компании. При этом украинский производитель не уточнил модель самолета, которую он хотел бы предложить будущему американскому лидеру, и ее стоимость.

Накануне Трамп раскритиковал выполнение заказа на борт номер один компаний «Боинг». По его мнению, затраты на самолет для главы государства, превышающие четыре миллиарда долларов, неоправданно высоки. В связи с этим Трамп призвал аннулировать заказ.

Некоторое время назад «Антонов» обратился к киевским властям с просьбой выделить средства на замещение российских деталей и модернизацию производства. Компания попросила более 700 миллионов долларов, назвав эту сумму минимальной.

