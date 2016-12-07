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Украинская компания предложила Трампу свой самолет

21:00 7.12.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Украинское авиастроительное предприятие «Антонов» предложило избранному президенту США Дональду Трампу свой самолет в качестве борта номер один.

«Может, лучше рассмотреть самолет «Антонов» в качестве борта номер один?», - гласит запись в Twitter компании. При этом украинский производитель не уточнил модель самолета, которую он хотел бы предложить будущему американскому лидеру, и ее стоимость.

Накануне Трамп раскритиковал выполнение заказа на борт номер один компаний «Боинг». По его мнению, затраты на самолет для главы государства, превышающие четыре миллиарда долларов, неоправданно высоки. В связи с этим Трамп призвал аннулировать заказ.

Некоторое время назад «Антонов» обратился к киевским властям с просьбой выделить средства на замещение российских деталей и модернизацию производства. Компания попросила более 700 миллионов долларов, назвав эту сумму минимальной.
 

Темы: США, Украина, Авиастроение
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 22:40
Ха

И с золотым унитазом, как у Януковича.
07.12.2016, 21:46
Остап

Что-то на нашего Ельцина смахивает. Тот тоже сначала с привилегиями боролся, в поликлинику районную ходил, на троллейбусе ездил. Народу очень нравилось.
07.12.2016, 21:23
Укроп

Ясно. Ан-24 за 10 миллиардов долларов.
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