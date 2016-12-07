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СМИ назвали выборы в Европе главной угрозой мировой стабильности

13:45 7.12.2016
Фото с сайта dw.com
Фото с сайта dw.com
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Предстоящие выборы в Европе, а также избрание президентом США Дональда Трампа представляют самую большую угрозу мировой стабильности в 2017 году. К такому выводу пришли 146 аналитиков и экспертов, опрошенные Bloomberg.

Наиболее высоко среди стран ЕС эксперты оценивают вероятность политической нестабильности в ближайшие три года в Греции. Беспокойство, сообщает агентство, также вызывает рост популярности националистов в Польше и Великобритании.

Кроме того, угрозой мировой стабильности могут стать и выборы во Франции и Германии. Эксперты также не исключают проведения досрочных выборов в Великобритании.

Второй по значимости угрозой мировой стабильности опрошенные Bloomberg эксперты считают политику избранного президента США Дональда Трампа. Наибольшую угрозу, по мнению аналитиков, представляют собой планы Трампа снизить налоги.

При этом эксперты отмечают, что ряд предвыборных обещаний Трампа, например о строительстве стены на границе с Мексикой, скорее всего никогда не будут исполнены.

В число угроз мировой стабильности эксперты также включили (в порядке уменьшения опасности): внешнюю политику президента РФ Владимира Путина, выход Великобритании из ЕС, глобальные кибервойны, а также перестановки в руководстве Китая.

Опрос экспертов и аналитиков о самой большой угрозе мировой стабильности проводился в рамках работы над «Справочником пессимиста», который Bloomberg составляет ежегодно. В справочнике 2016 года, в числе прочего, фигурировали сценарии выхода Великобритании из ЕС и победы Трампа на выборах президента США. 

Темы: Европа, США, Выборы в представительные органы власти в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 15:28
kot

Всё очень просто - развал СССР, который был оплотом антифашистского фронта - в странах Европы и НАТО к власти пришли фашисты называющие себя "демократами". И как только Россия стала антифашистским центром - в мире стали приходить к власти истинные демократы, которых политики-фашисты пытаются выставить ультра-правыми.
07.12.2016, 15:08
Ахурамазда

О как! Мировая элита понимает, что демократия работает против них. Поэтому теперь вдруг демократия для них стала угрозой. Еще один шаг - и заявят, что для спасения мира нужна диктатура. ;)))
07.12.2016, 14:59
Бтр

Забыли , есть еще одна угроза для них- освобождение алеппо от террористов.
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