Запад наконец обратил внимание на гибель российских медсестер в Алеппо

Минобороны осудило Международный Красный Крест за равнодушие к убийству российских врачей

Власти Франции, организация «Врачи без границ» выразили свои соболезнования в связи с гибелью двух россиянок в Алеппо. До этого западные лидеры попросту игнорировали трагедию, а Международный Красный Крест высказался в том духе, что «виноваты все стороны конфликта». Впрочем, затем и Красный Крест изменил свой тон, в интервью газете ВЗГЛЯД выступив со словами сочувствия к жертвам.

«Франция осуждает нанесение огневого удара 5 декабря, объектом которого стал госпиталь в западной части Алеппо. Погибли несколько гражданских лиц, а также двое врачей», – заявил во вторник представитель МИД Франции Ромен Надаль. В его заявлении подчеркивается, что «эти нападения представляют собой новое серьезное нарушение норм международного права». Надаль отметил, что «Франция призывает все стороны конфликта обеспечивать защиту медицинских работников и медучреждений, к чему призывает резолюция 2286 СБ ООН».

Гуманитарная организация «Врачи без границ» считает атаки на медицинский персонал и пациентов неприемлемыми, заявили в штаб-квартире организации в Женеве. «Мы глубоко скорбим в связи с гибелью работников здравоохранения при выполнении их медицинской работы. Подобные убийства – это удар для семей, но они также сказываются на возможностях для оказания медицинской помощи в то время, когда она так нужна», – заявил ТАСС исполнительный директор «Врачей без границ» Брис де ла Винь. «Ясно, что обстрелы врачей и их пациентов абсолютно неприемлемы, и, будь это сделано целенаправленно или в качестве неизбирательного нападения, является нарушением законов войны», – подчеркнул он.

Гнев по поводу нападения на врачей выразили и в штаб-квартире ООН. Обстрел госпиталя в Алеппо вызывает возмущение, медики, которые помогают гражданским лицам, должны быть защищены, заявил и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке.

Поздно вечером во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также осудил обстрел мобильного госпиталя в западном Алеппо, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, Пан Ги Мун напоминает, что мирные жители и гражданская инфраструктура, в том числе медицинские учреждения и персонал, должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом. «Преднамеренные нападения на них могут считаться военными преступлениями», – подчеркнул он.

Кремль удивился «скромности» Америки

«Мы весьма сожалеем, что мировое сообщество, и в том числе наши партнеры в Америке, более чем скромно реагируют на ту трагедию, которая произошла с обстрелом нашего госпиталя в Сирии», – признался днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обстрел имел место, он был прицельный, и это свидетельствует о том, что боевики, которые совершили этот обстрел, обладали соответствующими координатами», – добавил он. «Мы весьма сожалеем, что российская сторона сейчас фактически в одиночку пытается оказывать гуманитарную помощь тем жителям, которые выходят из восточного Алеппо, спасаясь от плена боевиков. Мы приветствовали бы гораздо более активную позицию наших западных партнеров в этом контексте», – сказал Песков.

Во вторник Минобороны осудило МККК (Международный комитет Красного креста) за равнодушие к убийству российских врачей в Алеппо. Накануне МККК заявил, что все стороны конфликта не могут выполнять обязанность по защите медицинских работников.

К вечеру Международный Красный Крест все же скорректировал наконец свою позицию – он впервые прямо выразил сочувствие по поводу трагедии с российскими медсестрами. Глава московской региональной делегации МККК в Москве Магне Барт в интервью газете ВЗГЛЯД назвал нападение на госпиталь «трагическим и неприемлемым». «Гибель людей в ходе этого нападения – трагедия, и мы от всего сердца выражаем соболезнования семьям погибших, а также раненым и их семьям. Врачи, медицинские сестры и другие медицинские работники каждый день делают все возможное, чтобы спасать человеческие жизни, и они должны пользоваться уважением и защитой. Это относится ко всем, независимо от того, чей это госпиталь и где он находится», – заявил Барт.

Это не первый случай нападения на госпитали и больницы в Сирии. По всей стране, как и в других странах (например, в Ираке, Афганистане и Йемене), разные стороны не выполняют свою обязанность с уважением относиться к медицинским работникам, пациентам, госпиталям и больницам, посетовал Барт. Международное гуманитарное право (МГП) требует от сторон всегда проводить различие между гражданскими лицами и объектами с одной стороны и военными объектами с другой, напомнил он.

«МККК чрезвычайно серьезно относится к проблеме нападений на госпитали и больницы и старается решить ее путем двусторонних конфиденциальных контактов с заинтересованными сторонами», – заявил Барт.

Безмолвие Госдепа

Напомним, что накануне вечером и в первой половине дня во вторник Запад предпочитал не замечать сообщений о гибели российских врачей. В то время как МИД Франции обозначил свою позицию, Госдеп США и другие западные дипломатические ведомства продолжали молчать. Молчание хранили те же самые политики и организации, которые в середине ноября в течение трех суток утверждали, что ВКС якобы прицельно разбомбили больницы в Алеппо, расположенные, однако, на территории, подконтрольной мятежникам. В частности, с такими упреками выступал представитель Госдепа Джон Кирби. Впрочем, никаких доказательств по этому поводу опубликовано не было.

В ответ представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков тогда подчеркнул, что по истечении трех суток стало очевидно: якобы разрушенные в Алеппо российской авиацией госпитали и мобильные клиники – плод воображения Джона Кирби. Генерал напомнил, что министерство много раз обращалось к представителям США, Великобритании, Франции, Германии, других стран и международных организаций с просьбой предоставить какую-либо информацию о любых госпиталях или школах в подконтрольных боевикам районах Сирии.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов считает, что подобная реакция Запада вызвана информационной войной. По его словам, США, страны Евросоюза и Персидского залива все еще признают сирийскую оппозицию как альтернативу режиму Башара Асада. «Они не могут акцентировать внимание на гибели медсестер, поскольку это будет играть против их стратегии», – сказал Мардасов газете ВЗГЛЯД.

Многие аналитики, в том числе на Западе, считают решение разместить госпиталь в Алеппо спорным, отметил Мардасов. По его словам, Москва старается показывать международному сообществу, «что она предотвращает гуманитарный кризис, обеспечивает помощь населению Сирии. Однако эксперт призвал взамен больше привлекать самих сирийцев к оказанию помощи в российских госпиталях. «Функции медсестер могли выполнять сирийские медики. В условиях войны некоторые сирийцы считают возможным проводить конкурсы красоты, отдыхать на пляжах в Латакии», – посетовал он.

Тем временем российский врач-педиатр, пострадавший при обстреле госпиталя в Алеппо, находится в стабильном состоянии. «Получивший тяжелые ранения в Алеппо врач-педиатр Вадим Арсентьев ночью вертолетом, оборудованным специальным медицинским модулем, был доставлен на аэродром Хмеймим. В медицинском отряде на авиабазе раненому была оказана высококвалифицированная помощь и проведена операция высокой сложности. Состояние российского врача оценивается как стабильное», – сообщили в Минобороны.

Жертвы в белых халатах

По данным ведомства, оборудованным специальным медицинским модулем самолетом Арсентьев отправлен из Хмеймима в Россию – для доставки в один из центральных госпиталей Минобороны.

Медицинский отряд специального назначения Минобороны со спецтехникой был доставлен в Сирию, где оказывал помощь местным жителям освобожденных районов Алеппо. Во время оказания помощи местным жителям накануне он подвергся артиллерийскому обстрелу.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил оказать всю необходимую помощь семье Арсентьева, а также родственникам погибших военнослужащих – медиков старшины Надежды Владимировны Дураченко, младшего сержанта Галины Викторовны Михайловой и получившего тяжелые ранения профессора кафедры детских болезней Военно-медицинской академии имени Кирова Вадима Геннадиевича Арсентьева.

Похороны погибших медсестер состоятся в их родном городе Биробиджане 8–9 декабря – со всеми воинскими почестями. В госпитале отметили, что погибли молодые женщины, которым не исполнилось и 40 лет, в родном городе у них остались дети. В Сирию старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова прибыли в конце ноября, еще две медсестры из госпиталя Биробиджана продолжают там служить. В этом году эта группа медиков уже была в трехмесячной командировке в Сирии.

Уехали на фронт 30 ноября

Судя по отзывам коллег, это были две самые квалифицированные медсестры из госпиталя Биробиджана. Старшина Надежда Дураченко была опытнейшей операционной медсестрой, а младший сержант Галина Михайлова – анестезиологом. Вообще в Алеппо отправили самых лучших медиков. Там нужны опытные операционные сестры и специалисты по минно-взрывным травмам.

О деталях их биографии газете «МК» рассказали друзья и коллеги. Друзья рассказывают, что примером для Надежды был ее отец, который работал военным хирургом. Поэтому после школы Надя не раздумывая пошла в Биробиджанский медицинский колледж, который окончила с красным дипломом. Коллеги рассказывают, что ее дочери Наталье исполнилось 20 лет, она учится на втором курсе в университете во Владивостоке. Теперь девушка осталась без мамы.

Коллеги рассказывают, что это была вторая командировка Надежды и Галины в Сирию. Первый раз они отработали там долгих три месяца. Родные молились за них, и все обошлось. Второй раз они уехали в Алеппо с двумя коллегами 30 ноября, а 5 декабря пришло страшное известие. У Галины Михайловой остался 15-летний сын. Коллеги рассказывают, что она считалась матерью-одиночкой. «Их медицинский отряд приехал в Сирию помогать простым людям, а нелюди их убили, причем прицельно», – говорят коллеги.