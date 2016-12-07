Чемодан, вокзал, Россия

Сбежавших на Украину российских либеральных деятелей требуют отправить назад

Нет, нет, этого добиваются вовсе не «сатрапы Путина», чтобы учинить в России жестокую расправу над «предателями», а сами «украинские патриоты». В числе таких неугодных – хотя как старались! - уже оказались Мария Гайдар, уволенная с поста советника бывшего мэра Одессы Михаила Саакашвили; бывший телеведущий в Москве Савик Шустер, у которого в Киеве отобрали программу; недолго прокантовалась на «незалежной» Ксения Собчак, которая поначалу отправилась туда, чтобы вести шоу на местном телевидении. И вот последняя жертва свидомых «патриотов» - Матвей Ганапольский, бывший когда-то популярным ведущим телеканалов и радиостанций в России, но затем сбежавший в Киев.

Но последний-то чем не угодил киевским русофобам? Казалось, и украинское гражданство получил, и исправно в ежедневном режиме лил и льет в эфире грязь на Россию, усердно отрабатывая свои «тридцать сребренников», и кулаком бил себя в грудь прилюдно, клянясь в верности «идеалам Майдана», - его-то за что?

Оказывается, Ганапольский в стране торжествующей демократии, каковой называют сами себя киевские власти, посмел раскритиковать увеличение квот на украинский язык в СМИ.

И не только раскритиковал, но еще и пригрозил прекратить работать в местных масс-медиа в случае вступления в силу этих квот на украинский язык на радио и телевидении. «Если кто-то подойдёт ко мне, даже Порошенко, и скажет, на каком языке мне разговаривать в моем эфире с моими зрителями, это будет последний день моей работы в СМИ», — грозно заявил Ганапольский.

Напомним, что на днях в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий запретить на Украине выпуск печатной продукции «на языках соседних стран». Согласно тексту документа, депутаты также хотят закрепить квоту, по которой 75% программ в дневных и вечерних эфирах радиостанций и телеканалов должны вестись на украинском языке. 21 апреля на сайте Верховной рады Украины появилось сообщение о том, что Порошенко подписал закон о запрете на демонстрацию российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года. Под запрет, в частности, попадают художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи. Украинский парламент одобрил соответствующий законопроект.

Кроме того, в июле Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) обратился в минкульт Украины с предложением изменить законодательство страны в части уменьшения доли вещания на русском языке в информационном пространстве. В сентябре на Украине вступил в силу закон, исключающий передачи российского производства из квоты европейского продукта. Верховная рада Украины 17 августа приняла закон, который устанавливает обязательную квоту в 35% для украинских песен в радиоэфире. Этот закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

И вот, сбежавший из Москвы и добровольно перековавшийся в 2016 году в «щирого украиньца» Ганапольский вдруг заявляет, что он – категорически против. И что тут началось!

В украинских СМИ и блогосфере Ганапольского стали на все лады поносить, буквально травить, требуя немедленно отправляться назад в Россию.

«Чего ему украинские квоты в Украине не нравятся? Он совсем больной?», — пишет один из пользователей. «Еще один «непонятый гений» уходит в беспросветный запой», — отметил другой пользователь. «Мы все в слезах, как же без задристанной российской звязды-то теперь будем? Такие уроды моральные особенно противны», — негодует третий. Многие пользователи соцсетей, как на украинском, так и на русском языке нецензурно предлагают Ганапольскому отправляться назад: «Чемодан, вокзал, Россия!». «Украинский гражданин с 20 июля 2016 года. Ненадолго же его хватило», — пишет один из пользователей Facebook.

С нелестной характеристикой «моральный урод», как теперь называют Ганапольского на Украине, мы, конечно, полностью согласны. А как же еще можно назвать человека, который, родившись в России, бежит за бугор и оттуда яростно поливает свою родину грязью? А потом начинает вдруг выражать несогласие с теми, кто его пригрел и прикармливает? То есть предает уже во второй раз.

Впрочем, при этом все-таки непонятно, а чего это сбежавший из России господин Ганапольский так разбушевался, узнав о запрете русского языка?

Может, «мовой» не владеет и потому запаниковал, бедняга, что потеряет кормушку?

Но, нет, оказывается, владеет. Известный украинский журналист Виталий Портников, близко знакомый с Ганапольским, заявил: «Хочу засвидетельствовать, что Матвей в совершенстве владеет украинским языком. Я был его наследником в качестве корреспондента украинской службы Радио Свобода в Москве. Матвей — один из основателей украинской службы Би-Би-Си. Украинский язык эфира ему никак не мешал».

Так в чем же дело? Неужели – о, ужас! – Ганапольский вдруг прозрел и пришел к выводу, что запрет на язык это вовсе не демократично, а, наоборот, грубейшее нарушение прав человека? Нет, конечно, заподозрить в этом такого отпетого русофоба, как он, никак не возможно. Так почему же этот гражданин уже с украинским паспортом в кармане отказывается говорить в эфире на «ридной мове»?

Свое объяснение этому парадоксу дал все тот же Портников: «Нежелание пользоваться в эфире языком, которым ты в совершенстве владеешь, я могу объяснить только пренебрежением. Или желанием работать исключительно с аудиторией, лакомой к пропагандистским изыскам», — заявил Портников.

С его второй версией мы склонны согласиться. Ведь прибыл-то Ганапольский в Киев вовсе не для того, что крепить «молодую украинскую демократию», а совсем с другой целью – получить трибуну, чтобы продолжать практиковаться в русофобии, продолжать лгать и клеветать на свою прежнюю родину.

А как навредить России на украинской-то мове? Кто тебя будет слушать на ней в Москве? Вот и запротестовал «дважды предатель», еще раз показав, чего стоят такие перебежчики.

Может, и хорошо, что и в Киеве теперь поняли, чего стоят ганапольские и вся перебравшаяся на «незалежную» либеральная братия.

А то, что уже поняли и уже сделали выводы, свидетельствует злобный комментарий «про Ганапольского», который, не стесняясь в выражениях, поместил в своем Твиттере депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: «Гребаный ты, Ганопольский, едри тебя за ногу! Ты всю жизнь был дебилом. Уже все знают, что если Мотя в эфире, сейчас произойдет какое-то дерьмо. Ты тупая скотина. Я лично дам ботинком по твоей плешивой лысине, если поймаю…»

Так что, скорее, Матвей, скорее! «Чемодан, вокзал…» Но, увы, в России тебя не ждут. Кстати, пикантная деталь. Свои смачные угрозы в Твиттере в адрес Ганапольского киевский «патриот» Геращенко написал… на русском!