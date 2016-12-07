На месте падения самолета в Пакистане нашли останки 21 человека

Пассажирский самолет компании Pakistan International Airlines потерпел крушение в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от города Хавелиан. На месте катастрофы найдены тела 21 погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

После падения самолета возник сильный пожар. По словам одного из чиновников, многие тела жертв катастрофы обгорели до неузнаваемости. Он также усомнился в том, что в катастрофе удалось кому-либо уцелеть.

Самолет выполнял рейс по маршруту Читрал-Исламабад. На его борту находились 47 человек – пять членов экипажа и 42 пассажира. В числе последних 31 мужчина, девять женщин и двое детей. По данным СМИ, среди пассажиров самолета был популярный в Пакистане музыкант Джунейд Джамшед. Кроме того, на брту находились три иностранца, но их гражданство не уточняется.

Согласно предварительной версии, самолет мог потерпеть крушение из-за проблем с двигателями.

