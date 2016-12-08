Антироссийские высказывания Назарбаева нельзя одобрить, но можно понять

Слова президента Казахстана о колониальном прошлом страны вызвали бурную реакцию в России

Слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о колониальном прошлом страны вызвали широкий и откровенно негативный резонанс в России. Это неудивительно, учитывая, что именно он сказал:

«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией. Нефть, газ, золото, серебро – слава богу, что у нас это есть. Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь».

Это тем более значимо, учитывая и другие новости, время от времени приходящие из Казахстана.

В частности, 5 декабря к пяти с половиной годам лишения свободы был приговорен за разжигание межнациональной розни и поощрение сепаратизма житель Северо-Казахстанской области, призывавший в социальных сетях к воссоединению Казахстана с Россией. Также в Казахстане подвергаются уголовному преследованию граждане, участвовавшие в конфликте в Донбассе в рядах ополчения.

Одновременно с этим Казахстан является одним из самых надежных партнеров, соратников и союзников России. С Белоруссией куда чаще возникают трения и противоречия, нежели с ним.

Сам Нурсултан Назарбаев давно стал воплощением мудрого правителя, который успешно провел свою страну через крайне опасные воды последних двух с половиной десятилетий. Именно президент Казахстана является локомотивом евразийской интеграции наравне с Владимиром Путиным, причем они постоянно демонстрируют друг другу глубочайшее взаимное уважение, поддержку и дружбу.

Назарбаев неоднократно оказывал России и ее руководству серьезную и временами крайне нетривиальную поддержку. В частности, именно он стал важнейшим звеном, обеспечившим восстановление отношений России и Турции после недавнего серьезнейшего кризиса.

В совокупности этих, казалось бы, противоречивых фактов и обстоятельств куда более важной и актуальной, нежели осуждение высказывания Назарбаева, является попытка понять, чем вызвано произошедшее. И не менее важно попытаться понять, что с этим делать и как реагировать России.

Для начала стоит помнить, что Восток, как известно, дело тонкое. Еще недели не прошло после скандала с высказыванием Эрдогана о планах свержения Асада. В итоге выяснилось, что это была фраза, сказанная для «внутреннего употребления» и вовсе не предполагавшаяся к выносу вовне. Когда это произошло, были даны объяснения, что, говоря о свержении Асада, на самом деле президент Турции не имел в виду ничего такого. В данном случае остается только развести руками и принять к сведению специфику восточной риторики.

С Назарбаевым ситуация в некотором смысле похожая. Он выступал на внутриказахстанском мероприятии и вряд ли рассчитывал, что его слова окажутся широко растиражированы российскими СМИ, вызвав широкий и гневный резонанс.

Однако неверно было бы списать произошедшее как не имеющую серьезного значения мелочь. Это вовсе не мелочь. Слова Назарбаева (как и некоторые действия казахстанского государства) являются отражением реальных (и усиливающихся) проблем и угроз – вот только проблем и угроз не для России, а для самого Казахстана.

Казахстан, как и большинство постсоветских государств, после распада СССР впервые в истории создал свою государственность. Ему удалось, в огромной степени благодаря Назарбаеву, пройти этот путь без крайностей русофобии и антироссийской истерики. В результате было создано дееспособное государство, являющееся влиятельным центром силы в регионе.

В то же время совсем без шагов, которые в России расцениваются как антироссийские, обойтись не удается. Это заставляет язвить некоторых отечественных экспертов, что бывшие советские республики способны существовать исключительно в идеологическом формате не-Россия или анти-Россия, поскольку не способны породить собственную позитивную парадигму и в принципе не могут найти самостоятельного смысла своего существования.

Однако в реальности дело обстоит куда сложнее.

Россия для постсоветского (и даже больше) пространства является мощнейшим центром притяжения, причем не только политического и экономического, но и культурного, информационного, идейного, языкового и всех прочих. Причем в последние годы ситуация усугубилась, поскольку возвращение страны в статус великой державы ускорило данные процессы в разы.

Даже без каких-либо специальных усилий, самим фактом своего существования Россия оказывает колоссальное влияние на жизнь соседей. Можно только догадываться, какая часть населения этих стран испытывает то, что можно назвать двойной лояльностью.

Плюс исторический опыт показывает, что, когда Россия находится в стадии подъема, это обычно сопровождается территориальным расширением или просто полным политическим и экономическим подчинением соседей своей воле. Никакие разумные доводы, что сейчас подобных планов и желаний нет ни у руководства страны, ни у населения, тут не работают. Практика показывает, что иногда все происходит как-то само собой, в силу логики исторического процесса.

В результате Россия просто самим фактом своего существования (и особенно фактом своего существования в статусе великой державы) действительно является фактором дестабилизации государственности для большинства своих постсоветских соседей. И даже самые дружественные из них воспринимают Россию как источник определенной угрозы.

В результате эти страны в качестве защиты собственной государственности выбирают антироссийскую пропаганду разной степени жесткости и интенсивности. От стран Прибалтики, где царит истерическая государственная русофобия, до Белоруссии и Казахстана, откуда доносятся отдельные выпады в адрес России.

Проблема в том, что эта политика за последние годы на многочисленных примерах уже доказала свое банкротство. Прибалтийские республики превращаются в разоренное и обезлюдевшее захолустье, а на примере антироссийской Украины весь мир имеет возможность в прямом эфире наблюдать полный коллапс 40-миллионной страны.

Видимо, Нурсултан Назарбаев полагает, что ему удастся в данном случае пройти между Сциллой и Харибдой. Учитывая его мудрость и опыт, можно не сомневаться, что это действительно так.

Однако возникает вопрос, что будет после его неизбежного (и уже относительно скорого – просто в силу возраста) ухода с поста президента?

Сможет ли казахстанская элита удержать взвешенный курс Назарбаева? Насколько на самом деле влиятельны и масштабны социальные группы, накачанные антироссийскими настроениями, и к каким действиям они готовы для продвижения своих идей? Будет ли способен Казахстан с его многонациональной молодой государственностью, географически зажатый между двумя великими державами и находящийся в фокусе внимания исламистов, справиться с вызовами, которые несет ему период мировой турбулентности?

Большинство прогнозов в этом смысле особого оптимизма не внушают.

Именно поэтому вряд ли последуют какие-то действия со стороны руководства России на высказывания Нурсултана Назарбаева. Его достоинства и заслуги в глазах Кремля перекрывают все возможные спорные и не нравящиеся нам шаги.

Главным интересом России является нахождение Назарбаева у руля Казахстана так долго, как только это возможно.

А дальше... все в руках Аллаха.