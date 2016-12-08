Конгресс США одобрил выделение средств для военной помощи Украине

Сенат американского конгресса принял законопроект о финансировании Пентагона, в котором предусматривается выделение 350 миллионов долларов на оказание военной помощи Украине.

Решение об использовании эти средств будет приниматься президентом, передает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате комитета по делам вооруженных сил США. При этом, согласно закону, Пентагон может самостоятельно направить на военную помощь Украины только половину суммы.

Вторая же половина может быть выделена Киеву только после того, как главы Пентагона и госдепартамента убедят Конгресс в том, что Украина сделал существенные шаги в реформировании оборонной сферы.

Инициатива законопроекта принадлежит сенатору Джону Маккейну. Несколькими днями ранее документ получил одобрение Палаты представителе Конгресс. Теперь он будет направлен на подпись действующему президенту США Бараку Обаме.

