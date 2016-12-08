Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. На обложке издания он назван «президентом Разделенных Штатов Америки».

В статье Time говорится, что для сторонников Трампа его победа на выборах стала «отповедью высокомерному правящему классу» и свидетельством исторических перемен. У своих противников Трамп «вызывает страх от того, что он может сделать, и того, что может быть сделано от его имени».

Помимо Дональда Трампа, в коротком списке претендентов на звание человека года по версии Time фигурировали Хиллари Клинтон, Марк Цукерберг, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Бейонсе и другие.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп был избран президентом по итогам голосования в США 8 ноября. Официально он вступит в должность после инаугурации, назначенной на 20 января 2017 года.