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Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

12:00 8.12.2016
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. На обложке издания он назван «президентом Разделенных Штатов Америки».

В статье Time говорится, что для сторонников Трампа его победа на выборах стала «отповедью высокомерному правящему классу» и свидетельством исторических перемен. У своих противников Трамп «вызывает страх от того, что он может сделать, и того, что может быть сделано от его имени».

Помимо Дональда Трампа, в коротком списке претендентов на звание человека года по версии Time фигурировали Хиллари Клинтон, Марк Цукерберг, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Бейонсе и другие.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп был избран президентом по итогам голосования в США 8 ноября. Официально он вступит в должность после инаугурации, назначенной на 20 января 2017 года.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 17:02
Гость: Ося

"Какая глыба! Какой матёрый человечище!"...
08.12.2016, 15:58
Гость: Остап

Ну, как бы да. Человек пошел против системы и победил. Неясно, чем эта победа обернется для тех же США, да и для самого Трампа, но пока так.
08.12.2016, 13:27
Гость: Между Цукербергом и Бейонсе

Трамп встал, как влитой.
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