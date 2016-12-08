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Чеченский спецназ будет охранять российские военные объекты в Сирии

11:50 8.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Военнослужащие двух батальонов специального назначения (БСпН) «Восток» и «Запад» Минобороны России, дислоцированные в Чеченской Республике, отправятся охранять авиабазу Хмеймим.

Созданные в 2003 году, эти воинские части долгое время комплектовались преимущественно военнослужащими чеченской национальности, за что и получили неформальное название «чеченский спецназ». Бойцы «Востока» и «Запада» боролись с террористами на территории Чечни, участвовали в августовском конфликте с Грузией в 2008 году, а также охраняли российских саперов в Ливане в 2006 году. По мнению экспертов, бойцы-спецназовцы двух БСпН, имеющие богатый боевой опыт, станут надежной защитой российской авиагруппы от диверсий боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве, в конце ноября «Восток» и «Запад» были переформированы в батальоны военной полиции (ВП) и подготовлены к отправке в Сирию. Личный состав получил красные береты и наплечные знаки ВП. До конца декабря обе воинские части завершат развертывание и приступят к охране российских военных объектов в арабской республике.

Старший преподаватель Высшей школы экономики, востоковед Леонид Исаев пояснил изданию, что чеченцы — это мусульмане-сунниты, то есть единоверцы для большинства жителей Сирии, и это должно облегчить им взаимодействие с местным населением, однако важнее репутация чеченцев, которая заставит любого подумать дважды, прежде чем связываться с ними.

Темы: Россия, Сирия, Чечня, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 16:45
Гость: Татьяна Алексеевна

В 2008 году они ХОРОШО себя зарекомендовали.Кстати,поехали тогда ДОБРОВОЛЬНО.
08.12.2016, 16:42
Гость: Татьяна Алексеевна

МОДЕРАТОР! НУ ПОЧЕМУ такая НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ?
08.12.2016, 16:36
Гость: спокойный

так это вам голову заср... террористы они не террористы они воюют что бы на своей земле жить по своим законам а не тем который пропишут из москвы и с помощью бомб ракет и пришлых оккупантов пытаются навязать
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