]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лавров рассказал о приостановке военных действий в Алеппо

20:39 8.12.2016
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Правительственная армия Сирии приостановила военные действия в Алеппо. Пауза взята для вывода из города мирных жителей. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время в Алеппо проводится самая крупная за время конфликта операция по выводу мирного населения. Колонну беженцев составляют восемь тысяч человек, а протяженность ее маршрута насчитывает пять километров.

Глава МИД РФ отметил, что Запад так и не представил конкретных предложений по улучшению гуманитарной ситуации в Алеппо. По его словам, США вообще не трогают боевиков «Джебхат ан-Нусры (группировка запрещена в России) и во всех переговорах стараются вывести ее из-под удара.

Министр отметил, что российские и американские военные и дипломаты проведут встречу 10 декабря, на которой обсудят ситуацию в Алеппо.

Ранее в МИД РФ сообщили, то США внезапно отозвали свои предложения по Сирии и заменили их новыми. По мнению ведомства, это выглядит так, будто Вашингтон хочет обеспечить боевикам передышку.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, Сирия, США, Военные конфликты в мире, Министерство иностранных дел РФ, ОБСЕ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.12.2016, 00:20
Mt

Пора уже военных отделить от политиков, политики лишь увеличивают потери военных.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.