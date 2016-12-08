Лавров рассказал о приостановке военных действий в Алеппо

Правительственная армия Сирии приостановила военные действия в Алеппо. Пауза взята для вывода из города мирных жителей. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время в Алеппо проводится самая крупная за время конфликта операция по выводу мирного населения. Колонну беженцев составляют восемь тысяч человек, а протяженность ее маршрута насчитывает пять километров.

Глава МИД РФ отметил, что Запад так и не представил конкретных предложений по улучшению гуманитарной ситуации в Алеппо. По его словам, США вообще не трогают боевиков «Джебхат ан-Нусры (группировка запрещена в России) и во всех переговорах стараются вывести ее из-под удара.

Министр отметил, что российские и американские военные и дипломаты проведут встречу 10 декабря, на которой обсудят ситуацию в Алеппо.

Ранее в МИД РФ сообщили, то США внезапно отозвали свои предложения по Сирии и заменили их новыми. По мнению ведомства, это выглядит так, будто Вашингтон хочет обеспечить боевикам передышку.

