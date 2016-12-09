Европейские аудиторы признали помощь Украине деньгами на ветер

Проверка Украины аудиторами из ЕС показала страшное

Страна захлебывается от коррупции и задыхается под олигархическим давлением. В таких условиях международная финансовая помощь Киеву малоэффективна, и от нее могут отказаться, как и от услуг самой Украины в качестве транзитера газа. Сейчас страна победившего евромайдана ставит антирекорды сразу в нескольких категориях.

«Помощь Евросоюза Украине: результаты пока что хрупки» – так озаглавлено официальное сообщение Европейского суда аудиторов (ЕСА). Оно было опубликовано по итогам исследования управления государственными финансами и борьбы с коррупцией, а также газовой отрасли страны в период 2007–2015 годов.

«Сотрудничество Евросоюза и Украины продвинулось вперед после событий Майдана 2014 года, но вызовы, с которыми столкнулась Украина, по-прежнему тяжело воздействуют на процесс реформ, а риски со стороны бывших и нынешних олигархов остаются высокими», – утверждают аудиторы. По их оценке, в 2014 году страна оказалась на грани финансового и политического коллапса, что потребовало от европейских институтов немедленной реакции. Предоставление Киеву семилетнего пакета помощи в объеме 11,2 млрд евро стало «чрезвычайной мерой», но большие суммы денег были размещены без предварительного согласования соответствующей стратегии.

«Во время нашего аудита присутствовала сильная политическая приверженность реформам государственной администрации, но управленческие изменения ставят эти реформы под угрозу, а низкие заработные платы создают благоприятные возможности для коррупции. Для достижения целей требуются дальнейшие шаги», – прокомментировал результаты исследования аудитор ЕСА Саболч Фазакаш, отвечавший за подготовку отчета. Под управленческими изменениями имеются в виду прежде всего ротации чиновников высшего и среднего звена в ходе постоянных пертурбаций в украинской политике начиная с «оранжевой революции» 2004 года.

В качестве положительных сдвигов, которые произошли на Украине после евромайдана, аудиторы ЕСА отметили продвижение сотрудничества с ЕС по ряду направлений, которые в предшествующий период стагнировали. Среди них – реформа государственных закупок и реорганизация энергетического сектора, а также попытка ограничить влияние олигархов.

В 2015 году правительство страны в соответствии с требованиями Брюсселя инициировало кампанию по сокращению олигархического воздействия на экономическую и политическую систему, запустив ряд расследований и исковых требований. Активы ряда олигархов, прежде всего в области ТЭК, попали под пристальное внимание, однако принятые меры, говорится в отчете ЕСА, оказались спорадическими и противоречивыми, встретив сильное противодействие магнатов. Таким образом, уровень рисков, связанных с олигархическими группами, остается высоким, а конкретные результаты в ограничении их влияния по-прежнему ниже ожиданий.

Из отчета ЕСА в прессу попало прежде всего утверждение, что Украина является самой коррумпированной страной Евросоюза. В данном случае аудиторы исходили из данных известного рейтинга восприятия коррупции международной организации Transparency International, в последней версии которого Украина занимает 130-е место в одной компании с Парагваем, Ираном, Никарагуа, Непалом и Камеруном. При этом аудиторы отмечают, что теневая экономика республики также является самой большой в Европе, приводя оценку ее доли на 2013 год – 44%. Учитывая события последних трех лет, теневой сектор с тех пор должен был стать еще значительнее.

«Медленный старт, ограниченный прогресс, несмотря на усилия Евросоюза, и новый импульс после событий Майдана 2014 года», – так характеризует ЕСА динамику борьбы с коррупцией за период исследования. Позитивными моментами признаются принятие в октябре 2014 года пакета антикоррупционных законов и вовлечение в борьбу с коррупцией гражданского общества. Кроме того, после евромайдана был создан ряд новых антикоррупционных организаций, таких как НАБУ. В 2015 году Еврокомиссия и ОЭСР даже признали антикоррупционную структуру Украины близкой к международным стандартам и целевым ориентирам Евросоюза.

В то же время в отчете ЕСА говорится, что стране требуется дальнейшая консолидация антикоррупционных структур, а в равной степени – осязаемые результаты. При этом стоит добавить, что борцы с коррупцией довольно быстро сами привлекли внимание правоохранительных органов. Например, в августе 2015 года генпрокуратура начала досудебное расследование против руководителя НАБУ Артема Сытника по факту включения посторонних лиц в состав делегации для поездки в Лондон. А в этом году Сытника критиковали за организацию обысков на рабочих местах адвокатов, которые работали с фигурантами дела о незаконном завладении счетами компании «Укргаздобыча».

Таким образом, большинство результатов, достигнутых Украиной в области управления государственными финансами и борьбы с коррупцией, сводится к изменениям законодательства и институтов. Однако реализация этих изменений упирается в такой вызов, как состояние украинского правосудия. Борьба с коррупцией, утверждают аудиторы, забуксовала из-за того, что институты правоприменения не являются подлинно независимыми от правительства, а олигархи по-прежнему оказывают влияние на политические партии.

Отсутствие серьезных достижений в борьбе с коррупцией прямо угрожает дальнейшему предоставлению Киеву международной помощи, подчеркивается в отчете. В качестве примера влияния коррупции на качество диалога между Украиной и ЕС аудиторы приводят ситуацию в газовой отрасли. По их оценке, в ней процветает «системная коррупция», что может повлиять на надежность страны в качестве транзитера голубого топлива. Дискуссию по газу в непростой геополитической обстановке дополнительно усложнили отсутствие у Украины полноценной энергетической стратегии (за исключением роли газового транзитера) и нестабильность политической воли ее руководства.

По состоянию на начало 2015 года аудиторы отметили определенный прогресс в реформировании газовой отрасли, но напомнили при этом о намерениях Газпрома уже в конце текущего десятилетия полностью отказаться от транзита газа через Украину. Восстановление отношений России с Турцией, реанимировавшее проект «Турецкий поток», и очередная тяжба с Газпромом компании «Нафтогаз Украины», которая пытается взыскать с российского холдинга через суд 6,5 млрд долларов, только приближают этот момент, после чего забота ЕС о реформе украинской газовой отрасли потеряет всякий практический смысл.