США сняли ограничения на поставку оружия своим союзникам в Сирии

Президент США Барак Обама в четверг снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Соответствующий меморандум, адресованный госсекретарю и министру обороны США, распространила пресс-служба Белого дома.

"Установить, что операции, включая предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярные сил, групп или отдельных лиц, участвующих в поддержке или содействии проведению военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности США", — цитирует документ РИА Новости.

Одновременно президент отменяет действующие запреты на поставку "военного снаряжения" и финансирования в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм. Примечательно, что под "военным снаряжением" согласно американскому законодательству понимается фактически любая продукция военного назначения.

Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов сирийской оппозиции.