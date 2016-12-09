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США сняли ограничения на поставку оружия своим союзникам в Сирии

08:09 9.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Президент США Барак Обама в четверг снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Соответствующий меморандум, адресованный госсекретарю и министру обороны США, распространила пресс-служба Белого дома.

"Установить, что операции, включая предоставление оборонных товаров и услуг для иностранных сил, нерегулярные сил, групп или отдельных лиц, участвующих в поддержке или содействии проведению военной операции США по борьбе с терроризмом в Сирии, имеют важное значение для интересов национальной безопасности США", — цитирует документ РИА Новости.

Одновременно президент отменяет действующие запреты на поставку "военного снаряжения" и финансирования в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм. Примечательно, что под "военным снаряжением" согласно американскому законодательству понимается фактически любая продукция военного назначения.

Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов сирийской оппозиции.

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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09.12.2016, 08:37
Русский

Сбивать все американские самолеты над Сирией, мочить всех инструкторов, никого не выпускать из котлов. Никаких амнистий. Создать для них ад и пускай они все останутся в аду.
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