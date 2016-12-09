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Генассамблея ООН одобрила резолюцию о прекращении огня в САР

22:07 9.12.2016
Сюжет: Сирийский кризис

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, предусматривающую прекращение боевых действий в Сирии и снятие осады с Алеппо.

Документ подготовлен Канадой, Нидерландами, Коста-Рикой и Японией, передает «Интерфакс». Он требует обеспечить гуманитарный доступ во все районы Сирии, а также привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений.

В поддержку резолюции высказались 122 страны, против проголосовали 13. В число последних вошла Россия, сообщает ТАСС. Постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин указал на «серьезные недостатки» резолюции. Он пояснил, что в документе неверно определены причины возникновения и развития конфликта в САР, а также обратил внимание на чрезмерный «обвинительный акцент» в адрес Дамаска.

Чуркин отметил отсутствие в резолюции четкого указания на нераспространение режима прекращения огня на террористов и упоминания ключевой проблемы отмежевания умеренной оппозиции.

Представитель Сирии Башар Джаафари охарактеризовал документ как в высшей степени несправедливый. По его мнению, тех, кто за нее голосовал, не интересвет судьба народа Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что сирийским войскам удалось освободить большую часть Алеппо. Десятки боевиков сложили оружие. Из города были выведены тысячи мирных жителей.
   

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.12.2016, 23:42
Очередная чушь собачья

Неужели кто-то может поверить в прекращение огня в Сирии?
Завтра, скорее всего, стрелять не будут.
А вот послезавтра наверняка террористы возобновят бомбёжки.
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