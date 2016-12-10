СК Белоруссии возбудил дела в отношении ряда российских СМИ

Мининформ считает недопустимым использование СМИ в целях разжигания национальной розни, нанесения ущерба братским отношениям Белоруссии и России

Следственный комитет Белоруссии возбудил дела в отношении авторов нескольких информационных ресурсов за разжигание национальной розни. Основанием для этого послужили обращения Министерства информации Белоруссии о проведении проверки на предмет наличия в действиях ряда авторов интернет-ресурсов REGNUM, LENTA.RU, Eurasia Daily признаков преступления, предусмотренного статьей 130 УК Белоруссии.

За комментарием издание БЕЛТА обратилась к министру информации Белоруссии Лилии Ананич.

- Лилия Станиславовна, что послужило поводом для обращения Мининформа в Следственный комитет?

- Министерством информации Белоруссии на системной основе ведется мониторинг информационного пространства, осуществляется контроль за соблюдением законодательства о СМИ, в том числе интернет-ресурсами. Отмечу, что начиная с 2015 года, когда вступили в силу изменения в закон о СМИ, Мининформом приняты решения об ограничении доступа к 88 информационным ресурсам (составным частям информационных ресурсов), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет. Из них 24 - за распространение экстремистских материалов, 39 - за распространение информации, направленной на реализацию наркотиков, 19 - за ненадлежащую рекламу, 2 - за табуированную лексику, 3 - за пропаганду порнографии, 1 - за распространение информации, которая может нанести вред национальным интересам.

В 2016 году также вынесено 7 предупреждений интернет-ресурсам. В целях недопущения распространения в Беларуси информационных материалов экстремистского характера, для защиты государственных и общественных интересов от деструктивных проявлений в информационном пространстве при Министерстве информации создана и работает Республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В состав входят эксперты в области юриспруденции, лингвистики, психологии, других отраслей знаний. Начиная с 2015 года комиссией проведены исследования свыше 500 образцов информационных материалов, более чем в 120 из них установлено наличие признаков проявления экстремизма.

Анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. В том числе неоднократно имели место факты публикации подобных материалов на российских информационных ресурсах REGNUM, LENTA.RU, Eurasia Daily и других. В таких публикациях ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.

Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет информагентство REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях - политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы "уходе Беларуси на Запад", "антироссийской политике белорусской власти" и так далее. Вопиющим фактом стало размещение 25 октября 2016 года на REGNUM авторской статьи под псевдонимом Алла Бронь (теперь известно, что под ним скрывался житель Бреста Дмитрий Алимкин) "Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта. Белорусский язык: не мытьем, так катаньем".

Процитирую из статьи: "… у белорусского языка все равно нет никаких шансов. Он никому не нужен, кроме обезумевшего недогосударства, стремящегося свернуть себе шею на Майдане по примеру соседей". Или вот такие пассажи: "Белорусский язык нужен только для того, для чего и был придуман - для постепенного перевода русских в поляков…", "получивший к тому времени всю полноту власти Сталин разгромил их и остановил белорусизацию. Но после развала СССР недобитые полицаи и их внуки снова начали свое черное дело".

Становится понятным, почему эта статья вызвала широкий общественный резонанс. Министерство информации считает недопустимыми публикации в каких бы то ни было СМИ утверждений, подобных высказанным автором этой статьи. Этот и ряд других аналогичных материалов были направлены в Республиканскую экспертную комиссию. Комиссией подтверждено наличие признаков проявления экстремизма в данных материалах в части разжигания (возбуждения) национальной и социальной розни.

В рамках действующего законодательства Министерство информации направило в Следственный комитет Беларуси заключения комиссии, а также материалы статей для проведения проверки о наличии в действиях авторов этих статей признаков преступления, предусмотренного статьей 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

- Вы информируете российских коллег о таких фактах?

- Не только информируем, но и предлагаем принять исчерпывающие меры по фактам таких публикаций, в том числе в соответствии с российским законодательством. К слову, 1 ноября текущего года мы обратились в Министерство связи и массовых коммуникаций России, Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по фактам таких публикаций. Также обращение было направлено специальному представителю Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. К слову, мы уже получили его ответ, в котором подчеркнуто, что оскорбительные в отношении Беларуси высказывания принадлежат "зачастую маргинализированным авторам, ни в коей мере не отражают ни позицию руководства России, неизменно стремящегося к углублению российско-белорусского взаимодействия во всех областях сотрудничества, ни традиционно дружеское отношение к Беларуси и ее народу со стороны россиян".

Очевидно, что заказчики и авторы таких статей пытаются посеять рознь между нашими странами и народами. Безусловно, это не позиция российского руководства, а тех деструктивных сил и кругов, которые пытаются вбить клин в наши глубокие дружеские отношения, в процесс строительства Союзного государства. Я глубоко убеждена, что в условиях эскалации международной напряженности Беларусь и Россия должны совместно противостоять деструктивному влиянию, а не поддаваться на информационные провокации. Мы не допустим, чтобы информационное пространство нашего суверенного государства стало ареной противостояния и конфликтов.

С какого бы вектора нам не подбрасывали эти идеи - или с Запада, или с Востока. Беларусь всегда была, есть и будет примером мира и согласия, созидательного труда людей разных национальностей и конфессий. Примером искренней дружбы и добрососедства с другими странами.

