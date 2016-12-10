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Нобелевскую премию мира за 2016 год получил президент Колумбии

17:08 10.12.2016
Хуан Мануэль Сантос. Фото с сайта defense.gov
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Нобелевская премия мира за 2016 год вручена в Осло президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который, по признанию членов Нобелевского комитета, предпринял "решительные и мужественные усилия по окончанию в стране гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет", передает РИА Новости.

Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы, её транслируют норвежское и шведское телевидение.

В этом году обладателя награды представила зампредседателя Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Обычно это делает председатель Каси Куллманн Фиве, но из-за болезни она не смогла принять участие в церемонии этого года. Поэтому диплом и медаль лауреата вручила президенту Сантосу ее заместитель.

Представляя лауреата этого года, она обратила внимание не только на заслуги президента Колумбии в достижении мира, но и многих других представителей колумбийского народа.

"Вклад в мирный процесс внесли многие группы и отдельные люди, и они заслуживают нашу благодарность и уважение, включая неустанных переговорщиков, координаторов, дипломатов, политиков и, конечно, руководителей правительства и партизан FARC (РВСК). Мы отдаем должное представителям жертв гражданской войны, некоторые из которых присутствуют здесь сегодня", — сказала Реисс-Андерсен на церемонии награждения.

Темы: Колумбия, Нобелевская премия и ее лауреаты
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