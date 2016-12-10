ЦРУ обвинило Россию во вмешательстве в президентские выборы в США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) полагает, что Россия имела цель помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США. Такое утверждение содержится в опубликованной в пятницу статье газеты The Washington Post, которая ссылается на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники.

"По оценке разведывательного сообщества, цель России заключалась в том, чтобы поспособствовать одному кандидату за счет другого, помочь Трампу победить на выборах, - цитирует ТАСС слова представителя администрации США, приведенные в статье. - Это общее мнение".

Спецслужбы, продолжает издание, установили личности людей, якобы "связанных с российским правительством", которые предоставили организации WikiLeaks тысячи писем, полученных путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Представители администрации заявили The Washington Post, что эти лица известны разведывательному сообществу США и были "частью более широкой операции России по повышению престижа Трампа и снижению шансов Клинтон" на победу в выборах.

На прошлой неделе ЦРУ в ходе закрытого брифинга поделилось своим анализом с ключевыми сенаторами Конгресса США. Как считают агенты ведомства, сейчас стало "совершенно ясно", что "избрание Трампа президентом было целью России", пишет The Washington Post.