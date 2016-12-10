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ЦРУ обвинило Россию во вмешательстве в президентские выборы в США

12:09 10.12.2016
Коллаж © KM.RU
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) полагает, что Россия имела цель помочь Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США. Такое утверждение содержится в опубликованной в пятницу статье газеты The Washington Post, которая ссылается на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники.

"По оценке разведывательного сообщества, цель России заключалась в том, чтобы поспособствовать одному кандидату за счет другого, помочь Трампу победить на выборах, - цитирует ТАСС слова представителя администрации США, приведенные в статье. - Это общее мнение".

Спецслужбы, продолжает издание, установили личности людей, якобы "связанных с российским правительством", которые предоставили организации WikiLeaks тысячи писем, полученных путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Представители администрации заявили The Washington Post, что эти лица известны разведывательному сообществу США и были "частью более широкой операции России по повышению престижа Трампа и снижению шансов Клинтон" на победу в выборах.

На прошлой неделе ЦРУ в ходе закрытого брифинга поделилось своим анализом с ключевыми сенаторами Конгресса США. Как считают агенты ведомства, сейчас стало "совершенно ясно", что "избрание Трампа президентом было целью России", пишет The Washington Post.

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, Россия, США, Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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10.12.2016, 18:26
Гость: АГА

Это потому, что НИ ТРАМП-ДРУПФ ОТ ДОЙЧЕ БАНКА, НИ КИЛЛАРИ НЕ ПРОШЛИ ПО ГОЛОСАМ! НАРОД НЕ ВЫБРАЛ ИХ! Киллари пролетела по всем параметрам, а трамп ПРОЛЕТЕЛ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ! В КАЖДОМ ШТАТЕ СКАНДАЛЫ ЗА СКАНДАЛАМИ! НА САМОМ ДЕРЕ ПОБЕДИЛ САНДЕРС!
10.12.2016, 18:25
Гость: Неевропеец

Таки я Вам скажу, мин херц. Россия и европейскими делами вертит как хочет. Вот Вы написали сюда как бы свое соображение. А на самом деле Ваша рука стучит по клаве под диктовку Кремля. Берегите себя. Почаще на свежий воздух. Меньше бреда в голове копиться будет.
10.12.2016, 18:23
Гость: ПУШКИН

АЙ, ДА ПУШКИН, АЙ ДА СУКИН СЫН!
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