В Мосуле при ошибочном ударе ВВС США погибли почти 90 иракских военных

Жертвами ошибочного удара ВВС США в Мосуле стали около 90 человек, 100 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в штабе иракской армии.

Операция по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжается с 17 октября, в ней участвуют иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США, пишет РИА Новости.

По данным портала Factiniraq, из-за ошибочного удара ВВС США также пострадала военная техника иракской армии, военным пришлось отступить из района, в котором они находились.

Сообщается, что несколько военнослужащих девятой дивизии, по позиции которой пришелся удар, оказались в плену у боевиков.