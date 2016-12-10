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В Мосуле при ошибочном ударе ВВС США погибли почти 90 иракских военных

12:00 10.12.2016
Фото с сайта videobiz-tech.info
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Жертвами ошибочного удара ВВС США в Мосуле стали около 90 человек, 100 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в штабе иракской армии.

Операция по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) продолжается с 17 октября, в ней участвуют иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США, пишет РИА Новости.

По данным портала Factiniraq, из-за ошибочного удара ВВС США также пострадала военная техника иракской армии, военным пришлось отступить из района, в котором они находились.

Сообщается, что несколько военнослужащих девятой дивизии, по позиции которой пришелся удар, оказались в плену у боевиков.

Темы: Ирак, США, Военная авиация в мире, Война в Ираке
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Комментарии читателей
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10.12.2016, 18:13
exe

следуя логике США, которые применяют высокоточные бомбы, уничтожение Иракских военных было преднамеренным, ведь имея высокоточное оружие нельзя так каждый раз "мазать".
10.12.2016, 18:00
Ойген

Все, как в Сирии..

"Человеческий фактор", как сказали официальные лица США по поводу известного инцидента в Сирии.

То же - здесь..

(Кому-то из наводчиков или летчиков хорошо заплатили: ведь деньги - не пахнут!)
10.12.2016, 16:54
@.rgu

Чтобы исключить будущие ошибки,надо пару раз по ошибке накрыть амеров. Ну ошиблись пАнимаешь ли. Кто не ошибается!?
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