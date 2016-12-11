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Власти Турции не хотят учитывать новый урок Стамбула

17:11 11.12.2016 , Марина Балтачева
Фото с сайта rte.gen.tr
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В результате теракта в Стамбуле погибли 38 человек, сотни ранены. В стране объявлен национальный траур

Президент Турции Эрдоган в связи с событиями отменил визит в Казахстан, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что нужно объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. Однако турецкое руководство не спешит прислушиваться к доводам партнеров и по-прежнему обвиняет в терактах оппозиционную режиму РПК.

Теракт в Стамбуле могла устроить Рабочая партия Курдистана (РПК), заявил в воскресенье вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. «Это еще не точно, но есть основания подозревать РПК», – приводит слова Куртулмуша РИА «Новости». Он отметил, что при теракте было использовано 300–400 килограммов взрывчатки.

Целью были полицейские

Напомним, в субботу в Стамбуле прогремели два взрыва: один из них раздался «прямо около (футбольного) стадиона возле здания «Сюзер Плаза», рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что, по оперативным данным, это была заминированная машина и взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Другой взрыв произошел в парке Мачка рядом со стадионом. «Как считается, его мог осуществить смертник», – добавил министр. За 1,5 часа до взрыва закончился матч между турецкими командами «Бешикташ» и «Бурсаспор». Предполагается, что целью атаки были полицейские – взрыв раздался как раз в тот момент, когда автобус с силовиками возвращался после охраны мачта.

Число погибших на данный момент достигло 38 человек. Из них 30 являются полицейскими, указал Сойлу. Он добавил, что 155 человек остаются в больницах. Ранее он отмечал, что 23 человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

Сойлу также подчеркнул, что «эта атака указывает на причастность (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана». Министр рассказал, что на данный момент задержано 13 подозреваемых в причастности к теракту.

Между тем прокурдская Партия демократии народов Турции осудила теракт в Стамбуле. «После взрывов в Стамбуле многие семьи разрушены горем. Мы решительно осуждаем эти нападения. Мы испытываем большую печаль и разделяем их боль. Мы хотели бы выразить наши соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, – подчеркнула партия в заявлении. – Каждый должен выполнить свой долг, чтобы положить конец этой боли и предотвратить новые трагедии. Надо немедленно прекратить политику, которая вносит все больше напряжения, раскола, вражды и конфликта».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с терактом отменил визит в Казахстан, перенеся на более поздний срок, сообщил источник в его администрации. Визит в Казахстан планировался на 11–12 декабря по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева. Ожидалось, что главы Турции и Казахстана обсудят отношения двух стран, актуальные вопросы международной повестки дня и подготовку к третьему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран, который пройдет в 2017 году в Турции.

Власти Турции объявили однодневный национальный траур в связи с двойным терактом в Стамбуле, сообщает Daily Sabah. Соответствующий указ подписал премьер Турции Бинали Йылдырым. По всей стране приспущены флаги. Йылдырым заявил, что теракт не останется безнаказанным и не сможет разрушить единство нации.

«Исполнители и заказчики не уйдут от расплаты»

Соболезнования Эрдогану выразил президент Владимир Путин. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от рук террористов.

«Глава Российского государства решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты. Президент России подчеркнул, что произошедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», – отметила пресс-служба российского лидера.

Свои соболезнования турецкому коллеге Бинали Йылдырыму выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его совершении должны понести суровое наказание», – подчеркнул он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал к созданию антитеррористической коалиции: «Прошлый теракт в Стамбуле был делом рук ИГ*. Есть вероятность, что и на сей раз это так. Миру необходима глобальная коалиция против терроризма», – отметил политик.

Серия терактов

Напомним, взрывы и теракты в Турции в последнее время не редкость. Так, 10 ноября мощный взрыв прогремел у здания администрации города Дерик провинции Мардин на юго-востоке Турции. В результате пострадал глава администрации района Дерик Мухаммед Фатих Сафитюрк, который на следующий день умер от ран. Кроме того, 5 ноября по меньшей мере два ребенка погибли и четыре получили ранения в результате взрыва в центре города Ширнак на юго-востоке Турции.

Помимо этого, 25 октября взрыв произошел на парковке рядом со зданием торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье. 23 октября взрыв произошел в турецком городе Бингель, погиб полицейский, около 16 человек пострадали. Кроме того, 16 сентября в Турции были задержаны подозреваемые в подготовке нападений на посольства. 8 сентября смертника задержали в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

В конце августа в городе Джизра на юго-востоке Турции произошел взрыв автомобиля, погибли не менее девяти человек, 64 получили ранения. Перед этим мощный взрыв произошел у КПП турецкой полиции в Джизре.

Одним из самых крупных стал теракт в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле 8 июня. Три террориста-смертника подорвали себя в разных точках пассажирского терминала. Погибли 45 человек, 19 из которых – иностранцы, 239 были ранены. «Имеющиеся улики указывают на то, что теракт был совершен группировкой ИГ», – подчеркнул тогдашний глава МВД Турции Эфкан Ала.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Темы: Турция, Исламистские экстремисты и террористы
Источник: ВЗГЛЯД
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Комментарии читателей
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11.12.2016, 18:07
Гость: Гуманитарий

Учить или не учить уроки, это дело личное,каждого ученика.
11.12.2016, 18:02
Гость: Pion

Теракт в Стамбуле могла устроить Рабочая партия
ФРС такая она невидимая для социума, но очень злющая на тех, кто не хочет за доллары торговать. Если Эрдоган не примет этот звоночек как жёсткое предупреждение, то его ждут очень большие неприятности.
11.12.2016, 18:00
Гость: Трезвый

Если одним веслом гребут вперед,а другим назад,то лодка вертится на месте и вся нынешняя политика правящего клана в Турции напоминает бег на месте.Эрдоган и его единомышленники одновременно мечтают и о ЕС и о повороте на дружбу с РФ и КНР не понимая что Турции пришла пора испытать то что было с Афганистаном,Ираком, Югославией,Ливией и Сирией,то есть Запад решил и ее превратить путем цветной революции в бушующий враждой этнокотел и стереть с карты как самостоятельное государство.Глобализм шагает по планете где четко просматривается уничтожение не только мелких государств,но и крупных как Турция,Иран,Пакистан и далее по списку "золотого миллиарда".Эти теракты всего лишь начало развала Турции и их силой не победить.Курды серьезная сила,да и ИГИЛ не слаба,за ними США.Поэтому сохранение Турции возможно только при явным и окончательном повороте на дружбу С РФ и КНР которые вместе с ШОС являются гарантом стабильности в Азии.Эрдогану пора кончать мечтой о Турецком халифате,о вступление в ЕС или стать во главе исламских государств.Нужно проводить реальную политику ради самосохранения и жить разумом,а не фантазиями.
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