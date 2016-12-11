Власти Турции не хотят учитывать новый урок Стамбула

В результате теракта в Стамбуле погибли 38 человек, сотни ранены. В стране объявлен национальный траур

Президент Турции Эрдоган в связи с событиями отменил визит в Казахстан, а российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что нужно объединять усилия в борьбе с международным терроризмом. Однако турецкое руководство не спешит прислушиваться к доводам партнеров и по-прежнему обвиняет в терактах оппозиционную режиму РПК.

Теракт в Стамбуле могла устроить Рабочая партия Курдистана (РПК), заявил в воскресенье вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш. «Это еще не точно, но есть основания подозревать РПК», – приводит слова Куртулмуша РИА «Новости». Он отметил, что при теракте было использовано 300–400 килограммов взрывчатки.

Целью были полицейские

Напомним, в субботу в Стамбуле прогремели два взрыва: один из них раздался «прямо около (футбольного) стадиона возле здания «Сюзер Плаза», рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Он отметил, что, по оперативным данным, это была заминированная машина и взрывное устройство привели в действие дистанционно.

Другой взрыв произошел в парке Мачка рядом со стадионом. «Как считается, его мог осуществить смертник», – добавил министр. За 1,5 часа до взрыва закончился матч между турецкими командами «Бешикташ» и «Бурсаспор». Предполагается, что целью атаки были полицейские – взрыв раздался как раз в тот момент, когда автобус с силовиками возвращался после охраны мачта.

Число погибших на данный момент достигло 38 человек. Из них 30 являются полицейскими, указал Сойлу. Он добавил, что 155 человек остаются в больницах. Ранее он отмечал, что 23 человека находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

Сойлу также подчеркнул, что «эта атака указывает на причастность (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана». Министр рассказал, что на данный момент задержано 13 подозреваемых в причастности к теракту.

Между тем прокурдская Партия демократии народов Турции осудила теракт в Стамбуле. «После взрывов в Стамбуле многие семьи разрушены горем. Мы решительно осуждаем эти нападения. Мы испытываем большую печаль и разделяем их боль. Мы хотели бы выразить наши соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, – подчеркнула партия в заявлении. – Каждый должен выполнить свой долг, чтобы положить конец этой боли и предотвратить новые трагедии. Надо немедленно прекратить политику, которая вносит все больше напряжения, раскола, вражды и конфликта».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в связи с терактом отменил визит в Казахстан, перенеся на более поздний срок, сообщил источник в его администрации. Визит в Казахстан планировался на 11–12 декабря по приглашению президента страны Нурсултана Назарбаева. Ожидалось, что главы Турции и Казахстана обсудят отношения двух стран, актуальные вопросы международной повестки дня и подготовку к третьему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран, который пройдет в 2017 году в Турции.

Власти Турции объявили однодневный национальный траур в связи с двойным терактом в Стамбуле, сообщает Daily Sabah. Соответствующий указ подписал премьер Турции Бинали Йылдырым. По всей стране приспущены флаги. Йылдырым заявил, что теракт не останется безнаказанным и не сможет разрушить единство нации.

«Исполнители и заказчики не уйдут от расплаты»

Соболезнования Эрдогану выразил президент Владимир Путин. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от рук террористов.

«Глава Российского государства решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты. Президент России подчеркнул, что произошедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», – отметила пресс-служба российского лидера.

Свои соболезнования турецкому коллеге Бинали Йылдырыму выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. «Этому варварскому преступлению не может быть оправдания. Виновные в его совершении должны понести суровое наказание», – подчеркнул он.

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал к созданию антитеррористической коалиции: «Прошлый теракт в Стамбуле был делом рук ИГ*. Есть вероятность, что и на сей раз это так. Миру необходима глобальная коалиция против терроризма», – отметил политик.

Серия терактов

Напомним, взрывы и теракты в Турции в последнее время не редкость. Так, 10 ноября мощный взрыв прогремел у здания администрации города Дерик провинции Мардин на юго-востоке Турции. В результате пострадал глава администрации района Дерик Мухаммед Фатих Сафитюрк, который на следующий день умер от ран. Кроме того, 5 ноября по меньшей мере два ребенка погибли и четыре получили ранения в результате взрыва в центре города Ширнак на юго-востоке Турции.

Помимо этого, 25 октября взрыв произошел на парковке рядом со зданием торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье. 23 октября взрыв произошел в турецком городе Бингель, погиб полицейский, около 16 человек пострадали. Кроме того, 16 сентября в Турции были задержаны подозреваемые в подготовке нападений на посольства. 8 сентября смертника задержали в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

В конце августа в городе Джизра на юго-востоке Турции произошел взрыв автомобиля, погибли не менее девяти человек, 64 получили ранения. Перед этим мощный взрыв произошел у КПП турецкой полиции в Джизре.

Одним из самых крупных стал теракт в международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле 8 июня. Три террориста-смертника подорвали себя в разных точках пассажирского терминала. Погибли 45 человек, 19 из которых – иностранцы, 239 были ранены. «Имеющиеся улики указывают на то, что теракт был совершен группировкой ИГ», – подчеркнул тогдашний глава МВД Турции Эфкан Ала.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"