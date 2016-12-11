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СМИ узнали о недовольстве США из-за визита Путина в Японию

11:33 11.12.2016
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Вашингтон неоднократно выражал Токио неодобрение из-за возможной встречи российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, собщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo (Киодо).

Опасения США вызвало то, что Токио может смягчить свою позицию по санкциям после визита Путина в Японию.

Тем не менее, японская сторона проигнорировала протесты США и официально объявила о встрече на высшем уровне 16 декабря.

Визит Путина в Японию пройдет 15-16 декабря. Как считают местные СМИ, основными темами переговоров станут возможная совместная экономическая деятельность на четырех островах южных Курил, ослабление визового режима и вопрос о так называемых "Северных территориях", как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.

Темы: Россия, США, Япония, Отношения России и Японии
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Комментарии читателей
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11.12.2016, 18:07
Свинной пятак

Просто центробанк Вашингтона обшорных вкладчиков подожмёт за это,а это отразится на всяких там убогих и нищих МИК..АХ,без лоха,она жизнь -плоха.
11.12.2016, 17:26
Не

Просто иногда вангую. Жаль диван не доживёт до этих времён.
11.12.2016, 17:04
Время Ч.

Ну вы прям политик и стратег мирового уровня! Правда диванный.
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