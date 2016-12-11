СМИ узнали о недовольстве США из-за визита Путина в Японию

Вашингтон неоднократно выражал Токио неодобрение из-за возможной встречи российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ, собщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo (Киодо).

Опасения США вызвало то, что Токио может смягчить свою позицию по санкциям после визита Путина в Японию.

Тем не менее, японская сторона проигнорировала протесты США и официально объявила о встрече на высшем уровне 16 декабря.

Визит Путина в Японию пройдет 15-16 декабря. Как считают местные СМИ, основными темами переговоров станут возможная совместная экономическая деятельность на четырех островах южных Курил, ослабление визового режима и вопрос о так называемых "Северных территориях", как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.