Сирийская армия и ополченцы отступили из центральных районов Пальмиры и отошли на позиции в окрестностях города, передает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Хомс Таляль аль-Баррази.

По его словам, "такое решение было принято сирийским командованием перед лицом превосходящих сил противника".

Аль-Баррази отметил, что террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) атаковали Пальмиру большими силами на нескольких направлениях.

"Сирийские войска оказывают ожесточенные сопротивление и наносят бандам ИГ потери ", - заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. боевиков ИГ после перегруппировки предприняли очередную попытку захвата Пальмиры, стремясь закрепиться внутри города и избежать ударов авиации ВКС России.

По данным военных, ИГ перебросила значительные силы к Пальмире из района Ракки. Группировки, подконтрольные США и международной коалиции, приостановили там на этой неделе активные боевые действия против террористов. Также крупные резервы и бронетехника ИГ были переброшены к Пальмире из района Дейр эз-Зор