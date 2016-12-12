Лукашенко разрешил белорусскому спецназу проводить операции в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусским подразделениям спецназначения принимать участие в контртеррористических операциях на территории России, сообщает "Интерфакс".

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в указе.

Сам проект соглашения не публикуется.