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Лукашенко разрешил белорусскому спецназу проводить операции в России

14:44 12.12.2016
Фото с сайта gr-sozidatel.ru
Фото с сайта gr-sozidatel.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусским подразделениям спецназначения принимать участие в контртеррористических операциях на территории России, сообщает "Интерфакс".

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в указе.

Сам проект соглашения не публикуется.

Темы: Белоруссия, Армия и обороноспособность России, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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12.12.2016, 17:26
Эй!

если батька вдруг пойдёт на Москву штурмом, думаю вся Россия к нему тут же присоединится.
12.12.2016, 16:33
Остап

А если убьют? Террористы, они такие.
12.12.2016, 16:09
Ха-ха-ха!

У них же в Конституции записано, что белорусские военнослужащие не будут воевать за рубежом. Лука уже и Конституцию ператрахивает?
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