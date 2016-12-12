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Голландия выступила против дополнительной поддержки Украины со стороны ЕС

18:46 12.12.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Нидерланды считают, что Евросоюз в договоре об ассоциации с Украиной не должен брать на себя дополнительные обязательства по военной и финансовой поддержке Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По сведениям агентства, проект соответствующей резолюции уже подготовлен правительством Нидерландов. Голландский премьер Марк Рютте намерен представить его на саммите Евросоюза, который состоится в Брюсселе 15-16 декабря.

Помимо лишения Киева военной и финансовой помощи, Нидерланды потребуют запретить гражданам Украины свободное перемещение и работу в странах ЕС.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировано парламентами всех стран сообщества, кроме голландского. Против этого высказались большинство жителей страны на референдуме, прошедшем в апреле. Текст самого соглашения в Евросовете менять не хотят, поскольку из-за этого потребуется его повторная ратификация. В связи с этим свои ограничения по действию договора Нидерландам остается вносить в виде дополнительного протокола.
 

Темы: Нидерланды, Украина, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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12.12.2016, 23:08
Гость: gvozd

ратифицировано парламентами всех стран сообщества, кроме голландского.
--
потому что у Народа спросили мнение только в Монархических нидерландах.., а во всех республиках агенты сша не рискнули выносить вопрос на референдум и решили в узком кругу, ну как всегда у либералов.
12.12.2016, 19:47
Гость: Vbr

Мыслят.
12.12.2016, 19:46
Гость: ага...

Помнят в Голландии Петра первого.
Русского Петра.
Не Вальцмана.
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