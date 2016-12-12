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Лавров рассказал о наличии у ЕС инструкций для высказываний о России

21:50 12.12.2016
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru
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МИД РФ известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций, касающихся высказываний в адрес России. Об этом глава ведомства Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в ходе визита в Сербию, передает ТАСС.

По его словам, каждая из стран сообщества должна в своей риторике использовать такие термины как «аннексия Крыма», оккупация Донбасса» и прочие.

Лавров предположил, что такая инструкция обязательна к исполнению. Однако при этом он добавил, что не все страны ЕС ей подчиняются. По мнению министра, немало членов сообщества понимают абсурдность нынешней ситуации.

Лавров отметил, что Евросоюз приносит энергетический диалог с Россией в жертву «политизированным и идеологизированным походам». По мнению главы МИД, Брюссель старается таким образом «выгородить абсолютную неспособность украинского руководства выполнить минские договоренности, под которыми подписался президент Порошенко».

Ранее СМИ сообщали о намерении ЕС в очередной раз продлить антироссийские санкции на полгода. Предполагалось, что это будет оформлено в период с 15 до 20 декабря. Ряд европейских лидеров неоднократно заявляли, что ограничения могут быть поэтапно отменены, увязывая этот процесс с реализацией минских соглашений.
 

Темы: Россия, Европа, Сергей Лавров, Международные отношения, Европейский союз (ЕС), Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2016, 00:34
если санкции во благо

чего постоянно о них говорить? Больше санкций, "лучше жизнь", чего так переживает г-н лавров?
13.12.2016, 00:12
железяка

основная ошибка Лаврова - использование понятия Крым, а не Автономная Республика Крым в контексте периода вхождения Крыма в состав Украины
13.12.2016, 00:02
макар

Лаврову проще - у него одна инструкцмя - дебилы
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