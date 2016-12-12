Твит Трампа обрушил акции компании Lockheed Martin

Акции компании Lockheed Martin, являющейся подрядчиком Пентагона, обрушились после заявления, деланного избранным президентом США Дональдом Трампом в его микроблоге в Twitter. Об этом сообщает издание The Independent.

Трамп написал, что программа F-35 и расходы на ее реализацию вышли из-под контроля. Он заявил, что после его инаугурации 20 января намерен сэкономить миллиарды долларов.

Издание отмечает, что в считанные часы после появления указанной записи в микроблоге Трампа акции Lockheed Martin упали более чем на четыре процента, а сама компания потеряла в цене три с половиной миллиарда долларов.

Ранее Трамп выразил недовольство дороговизной строительства компанией «Боинг» самолета для главы государства. Он призвал расторгнуть чрезмерно дорогой контракт.

