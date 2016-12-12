]]> ]]>
Главная В мире Новости

Твит Трампа обрушил акции компании Lockheed Martin

21:03 12.12.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Материалы по теме:

Акции компании Lockheed Martin, являющейся подрядчиком Пентагона, обрушились после заявления, деланного избранным президентом США Дональдом Трампом в его микроблоге в Twitter. Об этом сообщает издание The Independent.

Трамп написал, что программа F-35 и расходы на ее реализацию вышли из-под контроля. Он заявил, что после его инаугурации 20 января намерен сэкономить миллиарды долларов.

Издание отмечает, что в считанные часы после появления указанной записи в микроблоге Трампа акции Lockheed Martin упали более чем на четыре процента, а сама компания потеряла в цене три с половиной миллиарда долларов.

Ранее Трамп выразил недовольство дороговизной строительства компанией «Боинг» самолета для главы государства. Он призвал расторгнуть чрезмерно дорогой контракт.
 

Темы: США, Военная авиация в мире, Twitter, Авиастроение, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2016, 21:27
Гость: Николя

Ибо вначале было слово!
:)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.