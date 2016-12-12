«Савченко идет вразрез с Украиной»

Лидер ЛНР Плотницкий подтвердил факт переговоров с Надеждой Савченко

Глава ЛНР Игорь Плотницкий подтвердил факт переговоров между лидерами самопровозглашенных республик Донбасса и Надеждой Савченко, народным депутатом Украины. Наблюдатели считают, что это событие означает прорыв в диалоге по урегулированию донбасского конфликта, так как ранее представители ДНР и ЛНР не раз угрожали Савченко, демонстрируя резкое нежелание вести с ней разговор. Встреча была посвящена обмену военнопленными и не была согласована с Киевом.

«Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле «всех на всех», то есть без вести пропавших, и те вопросы, которые связаны с этой темой», — заявил Плотницкий во время открытого аппаратного совещания совета министров 12 декабря.

Игорь Плотницкий — единственный политик, кто публично подтвердил факт переговоров с Савченко. «Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров», — добавил лидер ЛНР.

Неудобные переговоры

Встреча Захарченко, Плотницкого и Савченко произошла 7 декабря. Первыми ее осветили украинские журналисты с подачи переговорщиков по Донбассу в Минске. Украинская делегация в аэропорту пересеклась с прилетевшими в белорусскую столицу Игорем Плотницким и Александром Захарченко. При этом на самих минских переговорах глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР не было.

Потребовалось немного времени, чтобы сопоставить информацию об одновременном прилете в Минск Надежды Савченко и выяснить, что народный депутат действительно провела встречу с представителями самопровозглашенных республик.

Украинский портал Лига.net, сославшись на три источника, сообщил, что Захарченко и Плотницкого встретили на машине с дипломатическими номерами представители посольства РФ в Белоруссии и ФСБ. Встреча с Савченко длилась несколько часов и касалась проблемы обмена пленными.

Надежда Савченко регулярно проводит встречи с родственниками пленных и неоднократно заявляла, что только информационное давление на все стороны конфликта и особенно администрацию президента Петра Порошенко может дать результат. Источники «Газеты.Ru» в Донецке еще в сентябре заявляли, что с подачи Савченко вполне возможен приезд в ДНР матерей пленных.

Сама Савченко говорила изданию, что «встреча с матерями даже для того, чтобы передать передачу» — это благое дело, а переговоры «можно вести с каждым, у кого есть язык», в том числе с Захарченко и Плотницким.

12 декабря Надежда Савченко отказалась комментировать ситуацию. Такую же позицию заняли и представители Александра Захарченко.

«Обратитесь за комментариями к Плотницкому! От меня вы не услышите ни слова», — заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь Захарченко Алена Алексеева.

В мае глава ДНР Захарченко утверждал, что, если Савченко приедет в Донбасс, украинские власти могут использовать это как предлог для ее физической ликвидации. «Мы ее честно «шлепнем», чтобы потом, когда нас будут обвинять в ее смерти, не было так обидно», — говорил лидер самопровозглашенной республики.

Проблемы для Савченко

«По моей информации, Савченко действительно летала в Минск с Владимиром Рубаном (главный переговорщик Украины по пленным. — «Газета.Ru»), — рассказал «Газете.Ru» лидер украинской группы «Патриот» Олег Котенко. — Обмен будет. Когда — не скажу, но отмашки со всех сторон уже получены. Сейчас идет тяжелое согласование списков, и в этих переговорах ни Савченко, ни Рубан не принимают участия. Пока говорят об обмене 42 на 228».

Тяжелые переговоры по спискам пленных косвенно подтверждает и уполномоченный по правам человека самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова. В понедельник, 12 декабря, она заявила о том, что задержанных из списка ДНР сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «в принудительном порядке заставляют писать заявления об отказе от обмена, предусмотренного пунктом «6» Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

По мнению Олега Котенко, встреча Савченко с Плотницким и Захарченко не укладывается в нынешнюю политическую линию Киева.

«То, что делает Савченко, идет вразрез с позицией Украины по признанию России стороной конфликта и отказу от любых официальных контактов напрямую с лидерами отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Савченко точно будет наказана!» — считает собеседник «Газеты.Ru».

Надежда Савченко уже столкнулась с растущим политическим противодействием и на Украине. Ранее от нее фактически открестилась партия «Батькивщина», предвыборный список которой она возглавляла на прошлых выборах.

Партия Юлии Тимошенко выступила со специальным заявлением, в котором говорится, что Савченко «недавно заявила о своем участии в новом политическом проекте и не координирует свои действия с фракцией и партией «Батькивщина».

В комитете Верховной рады по национальной безопасности и обороне Савченко грозят лишить доступа к гостайне. О единодушной поддержке подобного решения заявил член комитета, народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза.

Советник главы СБУ Юрий Тендит подтвердил, что Савченко не согласовывала поездку в Минск с этим ведомством. По словам Тендита, именно СБУ координирует все переговоры по пленным на Украине. В связке с этой специальной службой работают все волонтерские переговорные группы.

Автор: Дмитрий Кириллов