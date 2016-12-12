Вторая часть концерта: ИГИЛ снова в Пальмире

Поддержка ВКС РФ не помогла армии Асада удержать древний город

В воскресенье вечером войска правительственной армии Сирии под натиском отрядов ИГИЛ* оставили центр Пальмиры. Губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази заявил, что такое решение было принято командованием «перед лицом превосходящих сил противника». «Сирийские войска оказывают ожесточенные сопротивление и наносят бандам ИГИЛ потери», — добавил он.

Бои идут на окраинах города, где пытаются удержаться подразделения армии Башара Асада и ополченцы. Остановить бросок боевиков не помогли и удары ВКС России, хотя еще в воскресенье утром сводки звучали вполне обнадеживающе.

Как сообщало Минобороны России, к утру 11 декабря самолеты Воздушно-Космических сил уничтожили более 300 боевиков, 11 танков и боевых машин пехоты при попытке группировки «Исламское государство» прорваться к городу. Российская авиация ночью нанесла 64 удара по скоплениям, позициям, колоннам и выдвигающимся резервам боевиков.

«В течение прошедшей ночи при активной поддержке авиации ВКС России сирийские правительственные войска отразили все атаки террористов на Пальмиру. Атакующие боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию», — говорилось в сообщении военного ведомства.

Рапорты об удачных ударах оказались преждевременными. Отряды ИГИЛ взломали оборону правительственных войск и заняли центр города. Сейчас это объясняют тем, что джихадисты перебросили значительные силы к Пальмире из района Ракки, где группировки, подконтрольные США и международной коалиции, приостановили активные боевые действия против террористов. Кроме того, крупные резервы и бронетехника ИГ были переброшены к Пальмире из района Дейр эз-Зор.

Вопрос в том, как это осталось незамеченным и сирийской, и нашей разведкой. В недоумении и военные. В интервью «Интерфаксу» бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский сказал:

«Это опять удар по престижу. В том числе — и по нашему престижу». Он отметил, что подобные действия террористов нужно было предвидеть, необходимо было отслеживать сосредоточение сил противника.

«Какой бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры… Это неправильно. Так не должно быть. Моих коллег, которые там есть, я тоже не понимаю. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели, что Пальмиру взяли?» — добавил он и выразил уверенность, что Пальмира будет возвращена.

Вряд ли успешная атака боевиков на Пальмиру серьезно повлияет на ход гражданской войны, которая много лет идет в Сирии. Но здесь не надо забывать о том, что нынешней весной, когда войска Асада при активной поддержке ВКС России выбили террористов из Пальмиры, было организовано масштабное PR-сопровождение этой операции. Заключительным аккордом стало выступление в древнем амфитеатре оркестра Гергиева, на котором присутствовали и министр культуры Владимир Мединский, и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кадры этого выступления транслировались на весь мир. На связь с Пальмирой вышел президент России.

Но последовала, увы, вторая часть концерта. Террористы, потерявшие, по сути, Алеппо, нанесли контрудар. Нет сомнения, что сегодня и завтра все новости ведущих мировых телеканалов будут начинаться именно с кадров из Пальмиры.

Как повлияет ситуация вокруг города на общий ход боевых действий? И только ли пропагандистские цели преследовала операция ИГИЛ?

— Главная цель удара по Пальмире — захват оружия, которое хранилось там на складах, — говорит политолог, эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмеян (Эль-Мюрид) — Весной именно отсюда сирийские войска собирались идти в наступление на Дейр-эз-зор. Однако наступление не началось, а оружие в Пальмире осталось. Сами боевики сейчас сообщают, что у них даже грузовиков не хватает, чтобы это оружие вывозить. Оборона города посыпалась. Ещё вчера оттуда были выведены солдаты ЧВК, в том числе российские. Сирийцы воюют плохо, существует лишь несколько очагов сопротивления.

— С чем связано такое слабое сопротивление сирийской армии? С тем, что наиболее боеспособные части заняты в Алеппо?

— С одной стороны, да. С другой стороны, Пальмира, окружённая пустыней, крайне невыгодно расположена именно с точки зрения обороны. Она была бы хорошим перевалочным пунктом для наступления. Но никуда не годится в качестве опорного пункта. Войска Асада вынуждены были создать много блокпостов вокруг города, это сильно распыляло их силы. При этом 4 тысячи солдат Асада всё равно не могли эффективно оборонять такую большую территорию. В итоге за двое суток было уничтожено около 20 блокпостов вокруг города.

При этом, на мой взгляд, боевики не имели планов захватить город. Они просто хотели попытаться захватить оружейные склады. А увидев, что войска Асада отступают и разбегаются, начали действовать уже «на кураже».

— Что дальше, как вести себя России?

— На мой взгляд, война в Сирии вообще крайне странная. Нам надо после взятия Алеппо объявлять о своей победе и пытаться договариваться политическими методами. Воевать дальше можно ещё много лет, при этом постепенно втягиваясь в войну. Сирийцы уже морально устали воевать и есть опасность, что мы, как в своё время в Афганистане, начнём воевать за местных. Придётся перебрасывать всё новые подразделения, нести всё новые потери. Возникает вопрос, зачем мы должны платить такую высокую цену.

— Стратегической цели это наступление не преследует. Террористы имели определённый тактический успех, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. — Их действия нелогичны с точки зрения интересов обороны территории, которую контролирует «Исламское государство».

Сейчас в районе города Аль-Баба идёт наступление протурецких сил на территорию исламистов. Имеется определённая угроза для «столицы» террористов Ракки. Им логичнее было сосредоточить свои силы на этом направлении.

А в районе Пальмиры было затишье. Войска Башара Асада не наступали, наши ВКС налётов не совершали. Все наши основные силы были сконцентрированы вокруг Алеппо. Тем не менее, боевики бросили сюда достаточно крупные силы — порядка 1,5 тысячи человек (по другим данным, около 4 тыс. штыков — ред.).

У террористов, по-видимому, была программа максимум — отвлечь силы сирийской армии от Алеппо. Тем самым затруднить окончательный разгром боевиков в этом городе. Понятно, что боевикам Алеппо уже не удержать, но затянуть их сопротивление, вынудив Асада часть сирийских войск перебросить под Пальмиру, вполне возможно. Но от Алеппо никто не стал перебрасывать войска. Перекинули некоторые подразделения из-под города Хомса.

Программа минимум, видимо, была в том, чтобы взяв Пальмиру, дискредитировать успех сирийских войск и российских ВКС в Алеппо. Главный информационный шум устроить вокруг того, что Асад с Путиным «опять Пальмиру потеряли». Дескать, с такой помпой заявляли об освобождении, но не смогли удержать. Значит, действия сирийской армии и российской авиации вовсе не эффективные и т. д. То есть в любом случае данная операция, не столько военная, сколько из области пиар-технологий.

— Исламистов, наверно, мало заботит, что в мире говорят об эффективности российских ВКС?

— Да, террористам, как я уже говорил, выгоднее было сосредоточить силы на севере Сирии, где идёт наступление турецких сил. Думаю, что за удар по Пальмире кто-то заплатил, причём большие деньги. Скорей всего, это сделали силы из коалиции США, Саудовской Аравии, Катара и т. д. Одновременно, как мы видим, практически остановлено наступление на ИГИЛ в районе Мосула. Таким образом, боевики сумели сконцентрировать ресурсы, ударить по Пальмире. Это ещё раз наводит на мысль, что не только операции ИГ, но и операции других террористических и так называемых оппозиционных группировок координируются из единого центра.

— Если Дональд Трамп, вопреки предвыборным обещаниям, будет продолжать ту же линию на Ближнем Востоке, что и администрация Обамы, то насколько долго может тянуться ещё война?

— Эксперты не раз говорили, что при подпитке извне война в Сирии может продолжаться ещё не один год. Без наземной операции со стороны России победы в Сирии достигнуть не удастся. Или без масштабного военного иранского присутствия (я говорю не об отдельных отрядах, как сейчас, а о вводе действительно крупных сил численностью в десятки, а то и сотни тысяч военных). Однако на это не пойдут ни Россия, ни Иран.

Поэтому нам надо рассматривать взятие Алеппо и установление контроля над наиболее стратегически важными и населёнными районами Сирии, как реализацию важной военно- политической задачи. Я говорю преимущественно о прибрежных территориях с Дамаском, Алеппо, Латакией. Надо будет удерживать контроль за этой территорией, а дальше на север Сирии не лезть, поскольку для этого нет сил у сирийских войск. По крайней мере, пока Запад и персидские монархии ведут нынешнюю политику. Если же Трамп изменит политику США на Ближнем Востоке, о чём он неоднократно заявлял, можно подумать о совместной наземной операции стран НАТО и России против исламистов. Но проводить её надо только с согласия ООН. Тогда Сирия будет разделена на сферы влияния, а террористы — уничтожены. При этом Россия будет иметь влияние в самых важных районах Сирии.

— Часть экспертов считает, что расходы на войну в Сирию серьёзно отягощают наш бюджет. Что делать, если война всё же затянется н годы?

— Я не думаю, что это будет вводить нас в непомерные расходы. По сути, от нас требуется только время от времени наносить удары по скоплениям террористов, не давать им переходить в большие наступления. По сути, на то будут уходить те деньги, которые выделяются на боевую подготовку наших пилотов. А здесь они будут получать опыт в условиях реальных боевых действий, что только поднимет их профессиональный уровень. При этом мы будем иметь в Сирии военные базы, которые будут оказывать влияние на средиземноморский регион. Есть, кстати, данные, что китайцы не против вложить средства в восстановление базы в Тартусе, чтобы туда впоследствии могли заходить их корабли. В целом расходы «на Сирию» вряд ли будут выходить за рамки обычного военного бюджета России.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.