В Минобороны рассказали о прорыве террористов в Пальмиру

Для прорыва обороны в сирийской Пальмире боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России) использовали заминированные автомобили и смертников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что террористы на считались с большими потерями. Благодаря своей тактике, они смогли закрепиться не окраине Пальмиры.

Конашенков также отметил, что боевики ИГ усилили свои атаки, пользуясь тем, что российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам города. В частности, за последние двое суток они несколько раз атаковали позиции сирийской армии с востока, севера и юга. Число наступающих превышало пять тысяч человек.

Боевики вернулись в Пальмиру в минувшие выходные, вынудив силы правительственной армии отступить из центральных районов к окраине. В понедельник войска САР остановили продвижение террористов. Ранее сообщалось, что им удалось эвакуировать из города 80% мирных жителей.

