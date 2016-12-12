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В Минобороны рассказали о прорыве террористов в Пальмиру

19:12 12.12.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Для прорыва обороны в сирийской Пальмире боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в России) использовали заминированные автомобили и смертников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что террористы на считались с большими потерями. Благодаря своей тактике, они смогли закрепиться не окраине Пальмиры.

Конашенков также отметил, что боевики ИГ усилили свои атаки, пользуясь тем, что российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам города. В частности, за последние двое суток они несколько раз атаковали позиции сирийской армии с востока, севера и юга. Число наступающих превышало пять тысяч человек.

Боевики вернулись в Пальмиру в минувшие выходные, вынудив силы правительственной армии отступить из центральных районов к окраине. В понедельник войска САР остановили продвижение террористов. Ранее сообщалось, что им удалось эвакуировать из города 80% мирных жителей.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.12.2016, 23:58
"ни как-а"

Не будет ни кака, ни чего-то другого.
А в школе русский язык нужно было учить.
12.12.2016, 23:46
В

этом нет нужды- ржавое корыто потонет и без помощи арабов.
12.12.2016, 23:43
?

Вспомните 41-45? Это тот период, в который вы 20 с лишним миллионов человек в землю уложили без всякого для себя профита? Вы уверенны, что это замечательная идея?
Все комментарии (12)
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