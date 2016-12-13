Латвию хотят сделать «свободной от русских»

Конец года отмечен всплеском официальной русофобии в сопредельных с Россией государствах

Во Львове решением суда выселен на улицу Русский культурный центр, а занимаемое им помещение будет передано организациям бандеровского толка. Трое журналистов — Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко — арестованы в Белоруссии. Формально им инкриминируется «разжигание розни», а по сути — чрезмерно пророссийская, по мнению местных спецслужб, направленность публикаций. Президент Казахстана Назарбаев в очередной раз напомнил о мрачном прошлом казахов под «игом» России…

В общем антирусском тренде движется и Латвия. Съезд входящего в правительство «Национального объединения» принял резолюцию «О сплочении общества и попытках русификации Латвии». Вот как в резолюции формулируются основные задачи:

Сократить госфинансирование латвийских медиа, вещающих на русском языке.

Стимулировать выезд из Латвии нелояльных русскоязычных.

Наращивать мощности Центра госязыка (языковой инквизиции, как ее у нас называют).

Перейти на единое образование на латышском языке.

Особое внимание СМИ привлек пункт о «стимулировании выезда нелояльных». Бесстрастная бюрократическая формулировка скрывает призыв к массовым этническим чисткам. Ведь кто такие нелояльные, с точки зрения «Национального объединения»? Это и около 300 тысяч граждан, проголосовавших на референдуме 2012 г. за государственный статус русского языка, и 230 тысяч неграждан, не желающих принимать латвийское гражданство, и более 50 тысяч постоянных жителей Латвии, принявших гражданство России. То есть 80−85% русского населения страны.

Можно, конечно, по старой памяти держать латышских неонацистов за юных маргиналов, что-то там кричащих с политической обочины. Но это уже давно не так. «Национальное объединение» имеет в сейме 17 мандатов (из 100), дирижирует, благодаря посту спикера, работой парламента, входит в правительственную коалицию и занимает третье место среди партий по числу депутатов в местных самоуправлениях.

Если раньше основная публичная сходка неонацистов проходила 16 марта, в день памяти легиона СС, то в последние годы они умело «оседлали» главный государственный праздник — день независимости Латвии, фактически превратив его в манифестацию своей партии и идеологии. Факельные шествия в этот день проходят при массовом участии молодежи.

Подавляющее большинство членов Земессардзе — вооруженного ополчения — также составляют активисты и сторонники «Национального объединения». Фактически под контролем радикальных националистов находится крупное (по латвийским меркам) военное формирование, члены которого регулярно занимаются боевой подготовкой и имеют право хранить дома стрелковое оружие.

Только сохраняющийся страх перед Россией мешает неонацистам перейти к физическому террору против русского населения. Других барьеров я не вижу.

Среди российских политиков и политологов преобладает дискретный, дробный взгляд на происходящее в странах-соседях. Якобы на Украине идет один процесс, в Эстонии — другой, а в Белоруссии — совсем третий… Но это если судить с точки зрения экономики. Социально-экономические модели действительно различны: кто-то опирается на собственные силы, кто-то возлагает все надежды на богатого американского дядюшку, кто-то вымогает у России, кто-то комбинирует все три подхода.

Но дерусификация подконтрольной территории — это общий процесс во всех бывших советских республиках. Все строят национальные государства, старательно удаляя следы «русскости» из своей истории и демонизируя Россию — и советскую, и досоветскую, и современную. Если так пойдет и дальше, Россия лишится шанса иметь хотя бы одного надежного союзника на своих границах.

Эта проблема требует, как минимум, честного обсуждения. А не слащавого пустословия в духе «Назарбаев — такой умница», «Лукашенко — такой рачительный хозяин» и т. п.