Партнер Сечина возглавит Госдеп

Трамп предложил на пост госсекретаря главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона

Глава одной из крупнейших мировых компаний ExxonMobil и кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон выдвинут на пост главы Госдепартамента США. Он может стать первым за долгие годы человеком из бизнеса, который возглавит внешнеполитическое ведомство США. С его назначением Госдеп ждет серьезное обновление команды.

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США, передает CNBC. Назначение еще не означает утверждение в должности, кандидатов Трампа на министерские посты сенат рассмотрит после инаугурации президента 20 января.

Если он действительно возглавит Госдепартамент, Тиллерсон станет единственным за многие годы человеком из бизнеса, который займет один из ключевых политических постов в США. Fox News сообщил, что в субботу прошла предварительная беседа между Тиллерсоном и Трампом. И американский президент остался доволен этой встречей.

По словам Трампа, именно руководство крупной нефтяной компанией поможет Тиллерсону во внешней политике.

«Для меня много значит, что он знает многих игроков, и знает их хорошо. И у него большие проекты в России», — рассказал Трамп в интервью Fox News.

На тот факт, что Трамп упомянул Россию, рассуждая о Тиллерсоне как о возможном руководителе Госдепартамента, обратили особое внимание американские СМИ. Бизнесмен действительно хорошо знаком с президентом России Владимиром Путиным и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. ExxonMobil и «Роснефть» с 2011 года являются партнерами.

В 2013 году Тиллерсона даже наградили российским правительственным орденом Дружбы, который вручается, в частности, за «привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации». Эту награду он получил в 2013 году — незадолго до того, как российско-американские отношения ухудшились из-за кризиса на Украине.

Глава ExxonMobil выступает за улучшение связей между Россией и США, а также за отмену экономических санкций. Для нефтяной компании они оказались довольно болезненными.

Тиллерсон был вынужден заморозить 9 из 10 энергетических проектов в России из-за санкционных ограничений американского правительства. Правда, у ExxonMobil остался самый крупный нефтегазовый проект «Сахалин-1», сумма инвестиций в который составила $7,7 млрд.

Столь обширные российские связи могут вызвать вопросы у сенаторов во время обсуждения кандидатуры Тиллерсона на пост. Глава комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн уже заявил, что связи Тиллерсона с Россией «вызывают беспокойство».

Человек без опыта

Для человека, не имеющего политического опыта, руководить внешнеполитическим ведомством — задача нетривиальная. «Слово госсекретаря имеет большой вес, и именно Государственный департамент взаимодействует с каждым иностранным правительством на всех уровнях. Во многих случаях он координирует свою политику с минобороны и минфином США», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Фрэнк Орбан.

Орбан, сам пришедший в Госдепартамент из бизнеса во времена президента Рональда Рейгана, также отмечает: чтобы донести свое видение до президента США, госсекретарь периодически должен вступать «в битву» с чиновниками из Совета по нацбезопасности.

Эксперт рассказывает, что подобные случаи часто происходили и при Бараке Обаме. «В Совете по безопасности было полно малоопытных и идеологически заточенных людей, которые с трудом разбирались в реальностях внешней политики, — рассказал он. — Подчиненные Хиллари Клинтон и Джона Керри часто боролись с ними, однако Совет по национальной безопасности был ближе к Обаме и поэтому чаще выигрывал».

По словам Орбана, госсекретарь для Трампа — человек еще более важный, чем для Обамы, потому что у бизнесмена пока нет политического опыта.

«Госсекретарь и его заместители — очень важные фигуры для Трампа. Они должны быть не только умны, но и способны обучать его самого», — уверен собеседник «Газеты.Ru».

Обновление неизбежно

Однако независимо от того, кто из списка Трампа возглавит Госдепартамент, ведомство ждут серьезные изменения. После того как в Белом доме республиканская администрация сменяет демократическую или наоборот, большинство дипломатов-профессионалов сохраняют свои посты. Но заместители госсекретаря, которых насчитывается шесть, как правило, уходят в отставку.

Старожилы вашингтонской политики в связи с этим вспоминают, что перед назначением на пост Хиллари Клинтон в 2009 году президент США Барак Обама рассматривал несколько других серьезных кандидатур, в том числе и из республиканского лагеря.

На этот пост претендовали сенатор-республиканец Чак Хейгел (в 2013 году стал министром обороны США) и Джон Керри (с 2009 года являлся председателем сенатского комитета по внешней политике, с 1 февраля 2013 года занимает пост госсекретаря). Кроме них в гонке также участвовал губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон.

Со времен президента-республиканца Джорджа Буша в Госдепе под руководством Клинтон осталось лишь два сотрудника: Тони Блинкен (первый заместитель госсекретаря) и Патрик Кеннеди (заместитель госсекретаря по вопросам управления). Четверо при этом покинули свои посты. Двое из них ушли в бизнес.

Джон Керри, сменивший Клинтон на посту госсекретаря, обновил высший состав Госдепартамента менее радикально. Из восьми представителей верхушки Госдепа свои посты покинули четыре заместителя: Томас Нидес (по вопросам управления и ресурсов), Роберт Хорматс (по экономике), Марио Отеро (по правам человека), Тара Соненшайн (по публичной дипломатии). Вслед за Клинтон пост покинул и Филип Гордон (помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии), дело которого продолжила Виктория Нуланд.

Как полагают источники «Газеты.Ru», близкие к Госдепартаменту, даже если Нуланд останется, российское направление она все-таки покинет.

Нуланд, самая известная в России американская чиновница, которую ассоциируют с пресловутыми «печеньками Госдепа» на Украине, обладает исключительной политической выживаемостью. Она работала в Госдепартаменте как при республиканцах, так и при демократах и с наибольшей вероятностью сохранила бы этот пост в случае победы Хиллари Клинтон. Ее знания России могли бы пригодиться Дональду Трампу.