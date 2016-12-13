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Генконсульство РФ в Турции взяли под усиленную охрану

19:16 13.12.2016
Фото с сайта utmagazine.ru
Фото с сайта utmagazine.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Генконсульство РФ в Стамбуле взято турецкой полицией под усиленную охрану по причине проведения в городе антироссийских акций. Об этом РИА Новости рассказала пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Дополнительные силы полиции стягивают к генконсульству во избежание правонарушений со стороны митингующих.

По данным СМИ, в течение суток у здания генконсульств прошли три антироссийские акции. В самой многочисленной из них принимали участие 250 человек.

Протесты связаны с ситуацией в сирийском Алеппо. Демонстранты скандируют лозунги против РФ, Ирана и КНР, поддерживающих режим Башара Асада, сообщает агентство Anadolu. Кроме того, митингующие обвиняют Россию в убийстве мирных жителей в Алеппо и применении против них химического оружия.
 

Темы: Россия, Стамбул, Турция, Акции протеста и демонстрации в мире, Посольства и консульства в мире, Сирийский кризис
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