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Чуркин рассказал о скором завершении операции в Алеппо

21:53 13.12.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Виталий Чуркин. Фото с сайта politikus.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Военная операция по освобождению сирийского города Алеппо может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает «Интерфакс».

По его словам, это может произойти в течение нескольких часов. В настоящее время боевики вместе с членами семей и ранеными выходят из города по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они выбрали.

Чуркин добавил, что сирийские войска ведут зачистку Алеппо от радикальных боевиков, которые отказываются сдавать свои позиции. Он отметил, что террористы продолжают обстрелы мирных кварталов, а также открывают огонь по жителям, которые пытаются покинуть город. «Этот факт подтвержден многочисленными свидетельствами, в том числе из числа сотрудников международных гуманитарных агентств», - цитирует агентство дипломата.

Источники в правительственных войсках Сирии подтвердили достижение договоренности о прекращении огня в Алеппо для выхода боевиков и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что сирийская армия почти полностью взяла под свой контроль город. Площадь кварталов, занимаемых террористами, не превышала трех квадратных километров.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 01:12
Гость: Кирилл.

Надо быть Чуркиным, чтобы не знать, что Путин всех боевиков ещё весной одолел!
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