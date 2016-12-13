Чуркин рассказал о скором завершении операции в Алеппо

Военная операция по освобождению сирийского города Алеппо может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает «Интерфакс».

По его словам, это может произойти в течение нескольких часов. В настоящее время боевики вместе с членами семей и ранеными выходят из города по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они выбрали.

Чуркин добавил, что сирийские войска ведут зачистку Алеппо от радикальных боевиков, которые отказываются сдавать свои позиции. Он отметил, что террористы продолжают обстрелы мирных кварталов, а также открывают огонь по жителям, которые пытаются покинуть город. «Этот факт подтвержден многочисленными свидетельствами, в том числе из числа сотрудников международных гуманитарных агентств», - цитирует агентство дипломата.

Источники в правительственных войсках Сирии подтвердили достижение договоренности о прекращении огня в Алеппо для выхода боевиков и мирных жителей.

Ранее сообщалось, что сирийская армия почти полностью взяла под свой контроль город. Площадь кварталов, занимаемых террористами, не превышала трех квадратных километров.

