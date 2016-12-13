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Путин заявил об отсутствии территориальных проблем с Японией

13:17 13.12.2016
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV заявил, что у России нет территориальных проблем с Японией: «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», передает Коммерсант. 

Глава государства также отметил, что Россия выступает за полную нормализацию двусторонних отношений и считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом. Он призвал «создать атмосферу доверия, дружбы и сотрудничества между нашими странами» и добавил, что «нужно в широком смысле улучшать наши торгово-экономические связи».

По словам Путина, сейчас у двух стран нет основы для строительства отношений. «Начиная с 1956 года, когда были восстановлены дипломатические отношения, у нас нет, к сожалению, до сих пор базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям и соответствующие тому, что востребовано на сегодняшний день в плане двустороннего взаимодействия»,— отметил господин Путин.

Напомним, на текущей неделе состоятся самые масштабные за последние годы российско-японские переговоры на высшем уровне. Стороны собираются обсуждать не столько мирный договор, сколько новые проекты в экономике.
 

Темы: Россия, Япония, Отношения России и Японии, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 16:26
Россиянин

"Единожды солгавший, кто тебе поверит?"
13.12.2016, 16:12
Зрите в корень

"Мы готовы это обсуждать" на дип. и вор. жаргоне это означает, что надо как-то, чем-то подмазать, а то сухой вопрос горло дерёт. Короче, не успеваю я побывать на мечте детства, планировал на следующий год, но новый главнокомандующий решил отомстить предыдущему и устроить ему свою кузькину мать.
13.12.2016, 15:56
О?

Ну ЭТОТ ВСЕГДА ГОТОВ ПРОДАТЬ, т.е "обсуждать"!
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