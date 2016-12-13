Путин заявил об отсутствии территориальных проблем с Японией

Президент России Владимир Путин в интервью японской телекомпании Nippon TV заявил, что у России нет территориальных проблем с Японией: «Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы, но мы готовы это обсуждать», передает Коммерсант.

Глава государства также отметил, что Россия выступает за полную нормализацию двусторонних отношений и считает отсутствие мирного договора между странами анахронизмом. Он призвал «создать атмосферу доверия, дружбы и сотрудничества между нашими странами» и добавил, что «нужно в широком смысле улучшать наши торгово-экономические связи».

По словам Путина, сейчас у двух стран нет основы для строительства отношений. «Начиная с 1956 года, когда были восстановлены дипломатические отношения, у нас нет, к сожалению, до сих пор базовой основы, на которой мы могли бы строить отношения, соответствующие нашим желаниям и соответствующие тому, что востребовано на сегодняшний день в плане двустороннего взаимодействия»,— отметил господин Путин.

Напомним, на текущей неделе состоятся самые масштабные за последние годы российско-японские переговоры на высшем уровне. Стороны собираются обсуждать не столько мирный договор, сколько новые проекты в экономике.

