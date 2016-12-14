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Украина обвинила Россию в кибератаках на банковский сектор

21:19 14.12.2016
Александр Турчинов. Фото с сайта rnbo.gov.ua
Александр Турчинов. Фото с сайта rnbo.gov.ua
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Российские хакеры предприняли ряд кибератак с целью дестабилизации финансово-банковского сектора Украины. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, активная фаза масштабных хакерских атак началась примерно неделю назад. Им подверглись информационные ресурсы украинских государственных органов, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора. Турчинов утверждает, что кибератаки были заранее спланированы и координировались из единого центра, расположенного на территории России.

Дестабилизацию банковского сектора Украины секретарь СНБО назвал одной из основных задач хакеров. По мнению Турчинова, они хотели сорвать кампанию по социальным выплатам, а также блокировать бюджетный процесс в стране.

Это далеко не первое обвинение в адрес пресловутых «русских хакеров». Ранее США обвиняли РФ во вмешательство в президентские выборы с целью искажения их итогов, а в британском парламенте предположили, что хакеры из России могли повлиять на референдум по Brexit.
 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Банки в мире
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