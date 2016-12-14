Французские депутаты поддержали продление режима ЧС в стране

Национальное собрание Франции утвердило в среду законопроект о продлении режима чрезвычайного положения, введенного в стране после парижских терактов 13 ноября 2015 года. Особый режим, действующий сейчас до конца текущего года, продлевается на семь месяцев - до 15 июля 2017 года, передает ТАСС.

Соответствующее предложение было вынесено на голосование по запросу правительства. «За» проголосовали 288 депутатов, «против» — 32. Если инициативу одобрит сенат, то во Франции будет установлен самый длинный период непрерывного чрезвычайного положения — 20 месяцев.

Режим ЧП был введен сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что он продлится три месяца, однако власти неоднократно продлевали чрезвычайное положение ввиду высокого уровня террористической угрозы. Последний раз особый режим был продлен на очередные шесть месяцев после теракта 14 июля в Ницце и теперь действует до 22 декабря текущего года.

В ноябре президент Франсуа Олланд сообщил, что власти республики готовят пролонгацию режима ЧП в стране. Как он подчеркнул, уровень террористической угрозы по-прежнему крайне высок, поэтому он выступает за продление особого режима безопасности как минимум до президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле - мае 2017 года. "Я хочу, чтобы чрезвычайное положение было продлено до президентских выборов", - сказал Олланд.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля следующего года, второй - 7 мая. Парламентские выборы пройдут также в два тура - 11 и 18 июня.