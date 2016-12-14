В Британии заподозрили Россию во вмешательстве в референдум по Brexit

Россия, «весьма вероятно», вмешалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, считает депутат Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу. Об этом пишет газета The Indenendent.

По его мнению, возможное вмешательство Москвы в процесс народного волеизъявления могло бы быть осуществлено по той же схеме, что и в других странах. Он имеет в виду подозрения ЦРУ насчет того, что российские хакеры могли влиять на исход президентских выборов в США.

«Это их вмешательство, в настоящее время доказанное, не только в американскую президентскую кампанию, но, вероятно и в наш референдум в прошлом году. У нас пока нет доказательств этого. Но я думаю, что это весьма вероятно», — сказало он.

Брэдшоу заявил о неподготовленности Великобритании к атакам такого рода. «Я не думаю, когда речь идет о кибервойне, что мы начали даже просыпаться в связи с действиями России», — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, Москва рассчитывает на то, что огромный поток мигрантов в Европу дестабилизирует ЕС. «Когда мы понимаем, что стратегия России заключается в ослаблении и разделении свободного мира и что направление самого большого потока беженцев со времен Второй мировой войны является преднамеренным, является частью этого плана», — подчеркнул депутат.

Также, по его словам, французский Национальный фронт, возглавляемый Марин Ле Пен, попросил Россию о кредите в 23 миллиона фунтов стерлингов, чтобы помочь в президентских и парламентских выборах 2017 года.

Пресс-секретарь Даунинг-стрит прокомментировал, что каких-либо доказательств вмешательства России в референдум не обнаружено.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ пришло к выводу, что Россия в 2016 году вмешивалась в ход выборов президента США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить демократа Хиллари Клинтон. «По оценке разведсообщества, цель России заключалась именно в том, чтобы действовать в пользу одного из кандидатов, чтобы помочь избраться Трампу», — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Однако 12 декабря Управление директора Национальной разведки (ODNI) США не поддержало выводов ЦРУ о том, что работающие на Россию хакеры способствовали победе Трампа. При этом управление не оспаривает проделанного анализа, но считает, что убедительных доказательств нет.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.