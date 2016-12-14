Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

Американский журнал Forbes в четвертый раз подряд поставил президента России Владимира Путина на первое место в рейтинге самый влиятельных людей мира.

Издание отметило, что Путин распространяет влияние своей страны практически во сех уголках мира. «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США Путин продолжает добиваться всего, что он хочет» - отметили составители рейтинга.

Второе место в списке занял избранный президент США Дональд трамп, третье – канцлер Германии ангел Меркель.

В пятерку самых влиятельных людей также вошли председатель КНР Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй журнал отвел 13 место в рейтинге, президенту Франции Франсуа Олланду – 23, а действующему американскому президенту Бараку Обаме – только 48.

