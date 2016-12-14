]]> ]]>
Главная В мире Новости

Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком в мире

19:02 14.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Американский журнал Forbes в четвертый раз подряд поставил президента России Владимира Путина на первое место в рейтинге самый влиятельных людей мира.

Издание отметило, что Путин распространяет влияние своей страны практически во сех уголках мира. «И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США Путин продолжает добиваться всего, что он хочет» - отметили составители рейтинга.

Второе место в списке занял избранный президент США Дональд трамп, третье – канцлер Германии ангел Меркель.

В пятерку самых влиятельных людей также вошли председатель КНР Си Цзиньпин и Папа Римский Франциск.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй журнал отвел 13 место в рейтинге, президенту Франции Франсуа Олланду – 23, а действующему американскому президенту Бараку Обаме – только 48.
 

Темы: Президент России, Рейтинги, СМИ в мире, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.12.2016, 02:58
демагог

Нельзя сравнивать барана, безвредного и полезного животного, с бандитом. Избавление от фюреров всегда очень болезненно, как для своих народов, так и для других стран.
14.12.2016, 20:47
Остап

Похоже, сделали с целью вызвать нехорошие чувства у товарища Трампа. Психологи.
14.12.2016, 20:07
Кирилл.

Ну пусть тогда повлияет, чтобы у рядовых росграждан пенсии хотя бы в два раза повысились!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.