Могерини допустила объединение ЕС с Россией против Трампа

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов работать с командой Дональда Трампа. При этом она допускает, что ЕС может объединиться с Россией против некоторых планов избранного президента США

О том, что ЕС и Россия могут занять единую позицию в противостоянии некоторым стремлениям администрации Дональда Трампа, Федерика Могерини рассказала в интервью The Wall Street Journal, пишет РБК. В качестве примеров таких планов, которые могут исходить от администрации Трампа, она назвала срыв ядерной сделки с Ираном, «встряску» политики на Ближнем Востоке, а также уменьшение роли Организации Объединенных Наций (ООН).

Могерини считает, что первое, чем команда Трампа может вызвать недовольство России, — это отступление от ядерной сделки с Ираном, вклад в достижение которой внес президент России Владимир Путин.

«В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне. Это сделка с Ираном, мирный процесс на Ближнем Востоке и возможная роль ООН», — пояснила Могерини.

Она добавила, что Иран может стать не единственной проблемой, из-за которой США могут оказаться в оппозиции к ЕС и России, если администрация Трампа будет действовать в одиночку.