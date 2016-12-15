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Могерини допустила объединение ЕС с Россией против Трампа

09:35 15.12.2016
Федерика Могерини. Фото с сайта wikipedia.org
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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов работать с командой Дональда Трампа. При этом она допускает, что ЕС может объединиться с Россией против некоторых планов избранного президента США

О том, что ЕС и Россия могут занять единую позицию в противостоянии некоторым стремлениям администрации Дональда Трампа, Федерика Могерини рассказала в интервью The Wall Street Journal, пишет РБК. В качестве примеров таких планов, которые могут исходить от администрации Трампа, она назвала срыв ядерной сделки с Ираном, «встряску» политики на Ближнем Востоке, а также уменьшение роли Организации Объединенных Наций (ООН).

Могерини считает, что первое, чем команда Трампа может вызвать недовольство России, — это отступление от ядерной сделки с Ираном, вклад в достижение которой внес президент России Владимир Путин.

«В каждом конкретном случае вы найдете вопросы, где я бы не была удивлена видеть европейцев и русских на одной стороне. Это сделка с Ираном, мирный процесс на Ближнем Востоке и возможная роль ООН», — пояснила Могерини.

Она добавила, что Иран может стать не единственной проблемой, из-за которой США могут оказаться в оппозиции к ЕС и России, если администрация Трампа будет действовать в одиночку.

Темы: Россия, Европейский союз (ЕС), Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 17:03
Гость: Ха

Что-то девушка явно КУ-КУ. То Россия враг, то обьединяйся.
15.12.2016, 15:11
Гость: Русский

... а что ты Запад защищаешь?! Если в политике "разбираешься", как свинья в апельсинах, то нечего давать моим постам "оценки".
Запомни на будущее: Русские православные! Западная Европа -католики. Мы -вечные враги. Именно Запад неоднократно нападал на Русских, и в ответ МЫ громили своих заклятых врагов. И в наших ИНТЕРЕСАХ опустить католиков ниже плинтуса.
Не пыжься повторять ВВП, который говорит, мол, нам нужен "сильный ЕС"! В.Путин -Политик с Большой буквы. Он "правильно" говорит, а как поступает?!! МОЧИТ ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ! И с Трампом это будет веселее..)))
Так что не пиши ерунды, если не соображаешь.
15.12.2016, 14:22
Гость: Alex202

Ей так и горничного подставить могут.
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