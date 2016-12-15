Сирийский город Алеппо освобожден от боевиков

Сирийская правительственная армия совместно с ополчением выбила террористов из всех кварталов города Алеппо. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает ТАСС.

Он рассказал, что в ходе наступательных действий были уничтожены 9000 боевиков и десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.

Три тысячи боевиков добровольно покинули Алеппо. Из них более половины были амнистированы. Некоторое время назад сообщалось, что боевикам и их семьям был предоставлен для выхода специальный коридор и транспорт – 20 автобусов и 10 автомобилей скорой помощи.

За время проведения наступательной операции из города были эвакуированы свыше 100 тысяч мирных жителей, в том числе более 47 тысяч детей

По словам генерала, в ближайшее время при содействии российского Центра примирения в Алеппо начнется формирование органов местного самоуправления.

Алеппо – один из самых крупных городов Сирии. Восточная его часть была захвачена боевиками в 2012 году и до сих пор находилась под их контролем.

