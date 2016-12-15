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Сирийский город Алеппо освобожден от боевиков

18:31 15.12.2016
Фото с сайта aprpress.com
Фото с сайта aprpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийская правительственная армия совместно с ополчением выбила террористов из всех кварталов города Алеппо. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает ТАСС.

Он рассказал, что в ходе наступательных действий были уничтожены 9000 боевиков и десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.

Три тысячи боевиков добровольно покинули Алеппо. Из них более половины были амнистированы. Некоторое время назад сообщалось, что боевикам и их семьям был предоставлен для выхода специальный коридор и транспорт – 20 автобусов и 10 автомобилей скорой помощи.

За время проведения наступательной операции из города были эвакуированы свыше 100 тысяч мирных жителей, в том числе более 47 тысяч детей

По словам генерала, в ближайшее время при содействии российского Центра примирения в Алеппо начнется формирование органов местного самоуправления.

Алеппо – один из самых крупных городов Сирии. Восточная его часть была захвачена боевиками в 2012 году и до сих пор находилась под их контролем.
 

Темы: Сирия, Армии иностранных государств, Военные конфликты в мире, Военное сотрудничество России и бывших республик СССР, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2016, 03:19
Гость: атлант

это вы про Берлин в 45?
15.12.2016, 23:14
Гость: охотник за бакланами

и Кремль
15.12.2016, 21:11
Гость: макар

точнее сказать боевики ушли по договорняку как в Пальмире в свое время.
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