Путин и Абэ договорились о возобновлении формата «два плюс два»

Президент России Владимир Путин и глава правительства Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Нагато условились возобновить контакты в формате «два плюс два» между главами МИД и Минобороны.

Наряду с этим они обсудили некоторые двусторонние проблемы, к том числе и мирный договор между двумя странами. Кроме того, путин и Абэ уделили внимание территориальному вопросу и возможности совместной экономической деятельности на Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что речь о суверенитете над Курильскими островами не шла.

Российский президент и японский премьер обменялись подарками Путин преподнес Абэ угольный самовар работы XIX века и картину художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Подарок Абэ представлял собой репродукцию картины «Прибытие Путятина». На ней изображен визит адмирала Еафимия Путятина в городе Симода, где между ним и японским чиновником Тосиакирой Кавадзи был подписан договор о дружбе России и Японии.

