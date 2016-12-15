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Путин и Абэ договорились о возобновлении формата «два плюс два»

19:57 15.12.2016
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Стоп-кадр с видео в YouTube
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин и глава правительства Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Нагато условились возобновить контакты в формате «два плюс два» между главами МИД и Минобороны.

Наряду с этим они обсудили некоторые двусторонние проблемы, к том числе и мирный договор между двумя странами. Кроме того, путин и Абэ уделили внимание территориальному вопросу и возможности совместной экономической деятельности на Курилах, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что речь о суверенитете над Курильскими островами не шла.

Российский президент и японский премьер обменялись подарками Путин преподнес Абэ угольный самовар работы XIX века и картину художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском».

Подарок Абэ представлял собой репродукцию картины «Прибытие Путятина». На ней изображен визит адмирала Еафимия Путятина в городе Симода, где между ним и японским чиновником Тосиакирой Кавадзи был подписан договор о дружбе России и Японии.
 

Темы: Россия, Япония, Визиты и важные переговоры российских политиков, Отношения России и Японии, Правительства зарубежных стран, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 00:23
Катапуся

Кровь дедов всегда является достаточным аргументом. А японские деды своей крови не жалели. Поэтому Курилы по понятиям нужно отдать.
15.12.2016, 23:46
охотник за бакланами

Даже в 90-ые, при Ельцине, вопрос передачи Курил, не рассматривался ни при каких условиях, а тут сами предлагают.
15.12.2016, 23:36
охотник за бакланами

Прикольная многоходовочка .Крым урвали, чтоб Курилы уплыли в японскую гавань .
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