Лондон не отпускает преступников

Генпрокуратура рассказала, почему Британия не выдает России обвиняемых

В 2016 году несколько стран, впервые в истории их отношений с Россией, согласились выдать Москве обвиняемых и подозреваемых. Вместе с тем по-прежнему тяжело добиться передачи в РФ тех, кто скрывается от российских силовиков в США и Великобритании. Впрочем, иногда привлечь таких людей к уголовной ответственности все же удается.

В нынешнем году впервые в Россию из Ирака был экстрадирован гражданин иракского государства. Мужчину по имени Али Сабах передали российской стороне, так как в РФ он обвиняется в преступлении, связанном с торговлей запрещенными веществами. Об этом в среду сообщил начальник управления по экстрадиции Генпрокуратуры России Александр Куприянов.

«Его привезли в нашу страну транзитом через территорию ОАЭ, это была непростая и длительная процедура, но благодаря нашим иракским партнерам она завершилась благополучно», — пояснил представитель Генпрокуратуры, выступая на первом открытом международном форуме надзорного ведомства.

Как рассказал «Газете.Ru» официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, всего же в прошлом году ведомство направило в компетентные органы иностранных государств 323 запроса о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности и для приведения приговоров в исполнение, что на 42 запроса меньше, чем за 2014 год.

«Снижение показателей произошло за счет уменьшения числа лиц, задержанных на территории Украины», — сказал он. По его словам, иностранные правоохранители пошли навстречу нашим прокурорам 147 раз, что на 51 раз меньше, чем в 2014 году. Кроме того, в первом полугодии 2016 года в иностранные государства было отправлено 198 запросов о выдаче, из них 93 были удовлетворены, что на 27 запросов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Хочется особенно подчеркнуть, что в 2016 году нам удалось добиться выдачи в Россию ряда лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них — Борис Шишолин, который пытался скрыться в Швейцарии. В свою бытность, будучи первым заместителем генерального директора открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод», в составе организованной преступной группы он участвовал в хищении бюджетных денежных средств в размере свыше 74,5 млн рублей, которые выделило предприятию Минобороны России. Кроме того, он обвиняется и в покушении на хищение более 18 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налоговых вычетов. Передача его правоохранительным органам России состоялась 10 июня 2016 года», — рассказал Куренной.

Он также отметил, что примером положительного сотрудничества с компетентными органами иных государств может служить передача в Россию бывшего главы Росграницы Дмитрия Безделова, которого следствие считает причастным к хищению у государства более 1 млн и 172 тыс. рублей. Его возврата в Россию надзорное ведомство добилось совместно с коллегами из МВД.

В Генпрокуратуре отметили также, что чаще всего навстречу России при рассмотрении просьбы об экстрадиции из числа стран СНГ идут Белоруссия и Казахстан, из дальнего зарубежья — Испания, Франция и Германия.

«В 2015–2016 годах наибольшее количество запросов удовлетворено компетентными органами Белоруссии (56), Казахстана (39), Украины (36), Черногории (10), ФРГ (8), Австрии (6), Испании (6), Сербии (4) и Кипра (3)», — отметили в ведомстве. По словам начальника управления по экстрадиции Куприянова, постепенно РФ наладила взаимодействие по этому вопросу также с Испанией, Аргентиной, Эквадором, Чили, Тунисом и Марокко.

Убил милиционеров 10 лет назад

Согласно российскому законодательству и международным договорам, Генеральная прокуратура направляет прямой запрос в те или иные страны о прямой экстрадиции обвиняемого или заочно осужденного. Но есть и второй способ добиться выдачи человека, который скрылся от российских силовиков за рубежом: его можно объявить в розыск через Интерпол.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД, в 2015 году правоохранительными органами Российской Федерации по каналам Интерпола было направлено 1508 запросов об объявлении в международный розыск лиц с целью ареста и выдачи.

«По итогам года при содействии национального бюро Интерпола осуществлено 55 экстрадиций и депортаций, что несколько меньше аналогичных показателей 2014 года», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что в первом полугодии нынешнего года правоохранительными органами Российской Федерации было направлено 986 запросов об объявлении в международный розыск лиц с целью ареста и выдачи и 42 раза в нашу страну депортировали людей, которые были объявлены в розыск по российской инициативе. В 2016 году впервые состоялись выдачи из Мексики и Южной Кореи.

«Знаковым событием стала выдача из Германии Вахтанга Джавахадзе, участника разбойного нападения в Южном административном округе Москвы в апреле 2006 года, в ходе которого был расстрелян прибывший на место происшествия наряд милиции», — отметили в пресс-службе МВД.

Англосаксы не выдают России почти никого

В полиции также считают, что среди стран дальнего зарубежья особенно плодотворно с российской стороной сотрудничают Германия, Испания и Таиланд. Как рассказали в Генпрокуратуре, сложнее всего добиться выдачи или экстрадиции из США и Великобритании.

«В первом случае это обусловлено отказом Вашингтона от сотрудничества на основании принципа взаимности в отсутствие двустороннего договора о выдаче между Россией и Соединенными Штатами, во втором — предоставлением компетентными органами Великобритании статуса беженца лицам, обвиняемым в совершении преступлений на территории Российской Федерации по политическим мотивам. С такими же проблемами с указанными государствами сталкиваются и наши зарубежные коллеги», — отметил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В МВД подчеркнули, что, несмотря на все сложности, иногда американская сторона все же помогает российским правоохранителям.

«В этом году в аэропорту Шереметьево по прибытии рейсом из Нью-Йорка после депортации Иммиграционной службой США был задержан российский гражданин Геннадий Гаврилец, которого обвиняют в причастности к «заказному» убийству президента АОЗТ «Юнитранс-Mink» Анатолия Сериченко.

Хотя Между Вашингтоном и Москвой нет двустороннего договора о выдаче, американские коллеги уведомили правоохранительные органы Российской Федерации о готовящейся депортации», — отметили в МВД.

Как пояснил адвокат Александр Карабанов, который в своей практике также сталкивался с вопросами выдачи, экстрадиции и депортации в Россию, самым серьезным препятствием в попытке вернуть того или иного россиянина в РФ остается отсутствие договора о выдаче со страной.

«Основная проблема экстрадиции — это сложная бюрократическая процедура, которая может занимать от 6 до 12 месяцев. При этом надо учитывать, что между государствами должно быть обязательно соглашение о выдаче обвиняемых. Если такого документа нет, то значит нет правовых норм, на основании которых одно государство может требовать что-то от другого», — сказал юрист.

В МВД также пояснили, что на эффективность международного взаимодействия негативно влияет как отсутствие договора о выдаче, так и разногласия в законодательствах.

«Одно и то же деяние в разных странах может квалифицироваться по-разному: в одной стране оно признается уголовным преступлением, а в другой — лишь административным проступком. Кроме того, различны сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности», — сказали в пресс-службе МВД.

Или выдавай, или суди

Впрочем, как пояснил «Газете.Ru» заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, в некоторых случаях обвиняемых или заочно осужденных в России можно привлечь к уголовной ответственности даже тогда, когда они скрываются за границей, а договора о выдаче между нашими странами нет.

«Этот человек может быть осужден либо может отбывать наказание в той стране, где он скрывается. Наиболее активно с нашей страной в подобном ключе взаимодействует Белоруссия. Впрочем, в 2015 году в Японии был приговорен к 20-летнему лишению свободы россиянин, обвиняемый в убийстве, совершенном в Амурской области.

Аналогичным образом действует и Россия. Она не выдает своих граждан в иные страны, но может осудить их на своей территории.

В прошлом году Генпрокуратура РФ исполнила запрос минюста США, в результате чего в ноябре 2015 года россиянин был осужден за совершение двойного убийства в Соединенных Штатах. Российский суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 19 лет», — сказал Карапетян.

Он добавил, что за последнее время Генеральная прокуратура России добилась ареста за рубежом имущества фигурантов уголовных дел на общую сумму более €900 млн.