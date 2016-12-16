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Вашингтон увеличил награду за сведения о лидере ИГ

21:29 16.12.2016
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта wikipedia.org
Здание Госдепартамента США. Фото с сайта wikipedia.org
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Госдепартамент США в два с половиной раза увеличил размер вознаграждения за информацию, которая поможет найти и арестовать лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу-Бакра аль-Багдади.

Ранее объявленная награда составляла 10 миллионов долларов. Теперь же американские власти, согласно записи в Twitter Госдепартамента, готовы заплатить за сведения о главаре террористов 25 миллионов.

В Вашингтоне предполагают, что аль-Багдади скрывается на территории, контролируемой группировкой в Сирии и Ираке. При этом отмечается, что большинство его заместителей были уничтожены ранее.

Иракский генерал Фадель Барвари заявил, что вооруженные силы страны располагают более точными сведениями о месте пребывания лидера террористов. По его словам, аль-Багдади находится в населенном пункте Эль-Баадж неподалеку от Мосула, передает ТАСС.

Ранее зарубежные СМИ неоднократно сообщали о ранении и гибели главы ИГ, однако каждый раз эти сведения опровергались. Впервые награда за помощь в его поимке была объявлена Штатами в 2011 году.
 

Темы: США, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Госдепартамент США
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