Вашингтон увеличил награду за сведения о лидере ИГ

Госдепартамент США в два с половиной раза увеличил размер вознаграждения за информацию, которая поможет найти и арестовать лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу-Бакра аль-Багдади.

Ранее объявленная награда составляла 10 миллионов долларов. Теперь же американские власти, согласно записи в Twitter Госдепартамента, готовы заплатить за сведения о главаре террористов 25 миллионов.

В Вашингтоне предполагают, что аль-Багдади скрывается на территории, контролируемой группировкой в Сирии и Ираке. При этом отмечается, что большинство его заместителей были уничтожены ранее.

Иракский генерал Фадель Барвари заявил, что вооруженные силы страны располагают более точными сведениями о месте пребывания лидера террористов. По его словам, аль-Багдади находится в населенном пункте Эль-Баадж неподалеку от Мосула, передает ТАСС.

Ранее зарубежные СМИ неоднократно сообщали о ранении и гибели главы ИГ, однако каждый раз эти сведения опровергались. Впервые награда за помощь в его поимке была объявлена Штатами в 2011 году.

