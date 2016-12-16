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Власти Австрии отказались от сноса дома Гитлера

14:57 16.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Австрийский парламент принял решение об экспроприации дома в Браунау-на-Инне, где жил Адольф Гитлер. Таким образом было отклонено предложение министра внутренних дел Вольфганга Соботки снести постройку, пишет Kurier.

В здание будет возвращен приют по уходу за инвалидами, который выселили в 2011 году по требованию собственника. Компенсация собственнику будет определена позднее.

О намерении австрийских властей снести дом Гитлера стало известно в октябре 2016 года. Помимо этого экспертная комиссия также предлагала реконструировать дом до неузнаваемости, чтобы он не привлекал поклонников лидера Третьего рейха.

Темы: Австрия, История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 17:02
Гость: Vbr

В свое время прах Шикльгрубера развеяли, чтобы не было поклонения, интересно а может и с домом так?
16.12.2016, 15:26
Гость: Крутой

Дом-то чем виноват? Наоборот, можно было бы устроить в нём антифашистский музей, в котором показать, каким образом происходит становление фашистских негодяев, какие предпосылки были в молодости у Гитлера к тому, что он решил покорить всю Европу и весь мир, ведь, вроде, и стихи он по молодости сочинял. Нужно исследовать его жизнь, чтобы такое не повторялось. Снести - самое простое решение, но нужно помнить и всё самое хорошее, и всё самое плохое. Вот, например, Ельцин снёс дом Ипатьевых, а через 500 лет будут говорить, что такого дома и расстрела Николая 2 и его семьи не было никогда. Дом был бы вещественным доказательством.
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