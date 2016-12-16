Власти Австрии отказались от сноса дома Гитлера

Австрийский парламент принял решение об экспроприации дома в Браунау-на-Инне, где жил Адольф Гитлер. Таким образом было отклонено предложение министра внутренних дел Вольфганга Соботки снести постройку, пишет Kurier.

В здание будет возвращен приют по уходу за инвалидами, который выселили в 2011 году по требованию собственника. Компенсация собственнику будет определена позднее.

О намерении австрийских властей снести дом Гитлера стало известно в октябре 2016 года. Помимо этого экспертная комиссия также предлагала реконструировать дом до неузнаваемости, чтобы он не привлекал поклонников лидера Третьего рейха.