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В столице Южной Кореи задержали более 20 россиян

20:59 16.12.2016
Фото с сайта travelask.ru
Фото с сайта travelask.ru
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В аэропорту Сеула задержаны 24 россиянина По данным МИД РФ, основанием для этого послужило нарушение ими миграционного законодательства, передает «Интерфакс».

В департаменте информации и печати ведомства пояснили, что речь идет о несоответствии заявленной цели поездки.

В МИД уточнили, что 16 из 24 задержанных прилетели в Южною Корею рейсом авиакомпании «Сибирь», еще шестеро воспользовались услугами «Авроры». Кроме того, по одному человеку прилетели из Узбекистана и Вьетнама.

Обстоятельства инцидента выясняются. К урегулированию проблемы подключилось посольство России в Южной Корее. Дипломаты пообещали оказать необходимое содействие всем задержанным.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о задержании россиян в зарубежных аэропортах. В большинстве случаев этому предшествовало их неподобающее поведение.
 

Темы: Сеул, Южная Корея, Происшествия в мире, Российские авиакомпании, Министерство иностранных дел РФ
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