Мнение белоруса о некоторых белорусских новостях

Уважаемые россияне, как-то не складывается у меня в голове то, что наблюдаю, в нормальную картинку

В последнее время в СМИ появляются странные по своей сути сведения, оценить которые непросто. Ибо «здесь не все так однозначно». И, хорошо подумав и так ничего и не поняв, я решил задать вопрос на эту тему своему коллеге из Минска. Кто лучше белоруса сможет мне растолковать происходящее?

Речь шла сразу о двух новостях. О военной комиссии БНП (Белорусского национального конгресса) и о помещении под стражу нескольких интернет-журналистов за разжигание нацрозни.

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В Минске задержали еще одного автора российского издания Regnum

И вот какой он мне прислал ответ.

Что сейчас происходит в политической и околополитической жизни в Республике Беларусь, мало кому понятно. И самое странное или смешное, что меньше всего понимают это сами граждане Беларуси. Давайте проследим за происходящим.

Не так давно на оппозиционных сайтах прошла новость, что та самая белорусская оппозиция сообразила некую «Военную комиссию Белорусского национального конгресса». С целью, цитата: «по повышению психологической и моральной готовности противостоять угрозам внешней агрессии с любого направления».

Признаться, данную формулировку прочитал несколько раз. Комиссия по повышению — это звучит. Но стало интересно, кто за этим стоит, даже мне, человеку от дел армейских далекому.

Внимательно изучил состав «комиссии». Сплошь и рядом «профессиональные революционеры».

Николай Статкевич — подполковник в отставке и лидер политической партии, участник президентских выборов, в принципе, единственный кто слово «военный» знает не понаслышке.

Владимир Некляев — поэт, прозаик, политик, политический эмигрант.

Станислав Шушкевич — бывший председатель Верховного совета РБ, успел порулить страной и развалить СССР.

Дмитрий Дашкевич — крайне правый радикальный националист, провокатор и русофоб. Успевший достать своей оголтелостью основное большинство нормальных белорусов и неоднократно получавший от них в разные части тела.

Андрей Санников — политик, бывший кандидат в президенты, политический беженец.

И несколько рыб поменьше, фамилии которых среднестатистическому белорусу вообще ни о чем не говорят: Вячеслав Сивчик, Геннадий Федынич, Михаил Пастухов.

Знаете, уважаемые россияне, двоякое такое ощущение возникло.

Вот вся эта братия собирается советовать нынешним и будущим белорусским офицерам, как им Родину любить и от кого её надо защищать.

Смахивает на предательство. Более чем уверен, что главным «захватчиком» обязательно и безотлагательно будет назначена Россия. Все остальные будут белыми и пушистыми «партнерами». И главная цель, которую озвучил Статкевич, — «сохранение и укрепление независимости Беларуси».

Вообще, я более чем уверен, что эта задача не то что не будет выполнена, а очень скоро уйдёт на второй план. Просто потому, что относительно в курсе, чего можно ожидать от этой компании.

И во всем этом удивляет некоторое бездействие властей, как будто детишкам дали поиграться в солдатики. Есть мнение, что сделано это для того чтобы банально получить денежки, читай кредит, от Европы/США и сотоварищей. И выходит, что разные противоборствующее стороны хотят одного и того же — денег.

Вот одним уже дали такую возможность в солдатики поиграть… Всем сообществом никак не угомонят. Мы же в Минске всю эту канитель уже сколько наблюдаем.

На этом история не закачивается. 8 декабря по всем новостным лентам и республиканским каналам сообщают о задержании двух колумнистов российских ресурсов Regnum и Lenta.ru Юрия Павловца (преподаватель БГУИР) и Дмитрия Алимкина (сторож из Бреста). А через день и Сергей Шиптенко (тоже автор Regnum) к ним присоединился.

Что это за чудища такие и чем они напакостили аж на заключение под стражу, поначалу совершенно непонятно. Из знакомых авторов никто не то что Regnum не читает, а вообще не знает о его существовании. Хотя люди образованные, читающие, интересующиеся.

Я, честно говоря, только Павловца знаю, да и то так как преподавателя, ибо радиотех заканчивал. Как человек да и преподаватель истории он весьма. Оригинален сверх меры, из экзамена вообще мог «Поле чудес» устроить, но с ним было интересно.

Про сторожа из Бреста ничего не скажу, где я, а где Брест…

Выходит, врагов спецы раскрыли и победили? Спустя несколько дней появляется информация более полная, мол данные товарищи крайне неприязненно относились к независимости РБ, неуважительно относились к одному из государственных языков (читай белорусскому), ругали Лукашенко и его приближенных (а кто сегодня не ругает втихую?) в (аж не верится) скрытом национализме и потворстве русофобии. Занавес.

Вот сиди теперь и думай, к чему это и почему сейчас?

Вопрос вроде простой, но ответ не находится по той простой причине, что за этими колумнистами следили вроде как очень давно, аж с 2014 года. Хотя ответ напрашивается, мол, нужно показать восточным соседям, что мы хоть и дружим (или только деньги одалживаем?), но безобразничать у себя не дадим.

И все это завертелось-закрутилось после не слишком успешной поездки А.Г. Лукашенко в Москву (после которой он уйму народу уволил и наругал). Шоу у нас было такое, что в кулуарах до сих пор шепотком обсуждают.

И вроде радоваться надо, день простояли да ночь продержались, да только осадок непонятный остался. И будущее туманно. Вот и сидит тутэйшы белорус, думает, как ему со всем этим жить и надо ли дурить себе всем этим голову. Вот тебе победа/вот тебе здрада (нужное подчеркнуть). Пойду лучше картошки сварю.

Но вот если головой подумать, перед тем, как туда картохи закинуть, то получается не очень симпатичная картина. Завтра все может в политических отношениях поменяться (как это у нас не единожды уже было), а комиссия эта останется. Как в поговорке про потерянные вилки. И осадочек, который в этой комиссии, тоже.

Шушкевич уже развалил однажды все, до чего дотянуться смог. И вот его-то как раз наблюдать в среде тех, кто лезет армию нашу учить, не очень приятно. Про Дашкевича тоже много чего можно сказать, но тут только надеяться остается, что следующая драка для него последней станет. Отобьют ему что-нибудь, глядишь, угомонится.

Но вообще, уважаемые россияне, как-то не складывается у меня в голове то, что наблюдаю, в нормальную картинку, хоть убей.

Автор: Роман Скоморохов