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Обама: я лично предупредил Путина об ответе на хакерские атаки

10:04 16.12.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент США Барак Обама заявил, что за попыткой повлиять на выборы последует ответ, и что он предупреждал об этом российского лидера Владимира Путина, передает National Public Radio.

«Нет никаких сомнений, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на наши выборы, нам необходимо действовать. И мы будем действовать — тогда и где сочтем нужным. Ответ может быть явным и публичным, а может и не быть», — сказал Обама.

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс рассказал, что беседа российского и американского лидеров по поводу предвыборных взломов состоялась в сентябре во время саммита G20 в Ханчжоу.

«Господин Путин в курсе моих соображений на этот счет, ведь я лично ему об этом сказал», — заявил президент Обама,

Ранее в Белом доме поддержали высказанное предположение о том, что Путин мог лично санкционировать хакерские атаки на представителей Демократической партии США в ходе президентских выборов.

По версии ЦРУ, целью этих атак была дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон, что повысило шансы победившего республиканца Дональда Трампа.

Россия отвергала какую-либо причастность к хакерским атакам. Президент Путин, в свою очередь, подчеркивал, что не важно, кто совершил взлом, необходимо уделять внимание опубликованным данным.

Темы: США, Барак Обама, Владимир Путин, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 15:35
Батыр.

Прочитал ответы -они безоговорочно доказывают что отвечающие по-прежнему недальновидны.
А вот идол ваш показал ,что у него двадцать одно-не железное. И получив втык от хромой утки в сентябре , 27 октября " прокомментировал миф о влиянии России на выборы в США, отметив, что Америка – великая держава, а не «банановая страна".
16.12.2016, 15:30
Павел

Да не страшно, на свою Ось перейдем!
16.12.2016, 15:04
А957

А чё так неуверенно?
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