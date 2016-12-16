Обама: я лично предупредил Путина об ответе на хакерские атаки

Президент США Барак Обама заявил, что за попыткой повлиять на выборы последует ответ, и что он предупреждал об этом российского лидера Владимира Путина, передает National Public Radio.

«Нет никаких сомнений, что когда любое иностранное правительство пытается повлиять на наши выборы, нам необходимо действовать. И мы будем действовать — тогда и где сочтем нужным. Ответ может быть явным и публичным, а может и не быть», — сказал Обама.

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс рассказал, что беседа российского и американского лидеров по поводу предвыборных взломов состоялась в сентябре во время саммита G20 в Ханчжоу.

«Господин Путин в курсе моих соображений на этот счет, ведь я лично ему об этом сказал», — заявил президент Обама,

Ранее в Белом доме поддержали высказанное предположение о том, что Путин мог лично санкционировать хакерские атаки на представителей Демократической партии США в ходе президентских выборов.

По версии ЦРУ, целью этих атак была дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон, что повысило шансы победившего республиканца Дональда Трампа.

Россия отвергала какую-либо причастность к хакерским атакам. Президент Путин, в свою очередь, подчеркивал, что не важно, кто совершил взлом, необходимо уделять внимание опубликованным данным.