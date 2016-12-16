Генштаб России сообщил о завершении операции в Алеппо

Операция по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков завершилась. Армия САР ликвидирует последних террористов, отказавшихся выйти из города, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Сергея Рудского.

По его мнению, благодаря освобождению Алеппо созданы все условия для мирного урегулирования конфликта в стране. Генерал отметил, что сирийские власти готовы на многое ради мира и подтверждением тому служит амнистия, которой воспользовались тысячи человек.

Рудской сообщил, что Алеппо покинули 3,4 тысячи боевиков, из которых подавляющее большинство амнистированы. В отношении остальных проводятся проверки. Генерал также добавил, что с выходом прекративших сопротивление боевиков завершилось отделение «умеренной оппозиции» от террористов.

Рудской отметил, что за время проведения операции по освобождению города из него были выведены более 100 тысяч жителей. Они находятся в центрах временного размещения. Вернуться в Алеппо им не позволяет разруха и большое количество мин, оставшихся от боевиков.

